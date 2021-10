Resta apenas um paciente no Hospital de Campanha do Hangar

O Hospital de Campanha do Hangar só tem mais um paciente. O último, após uma longa jornada de atendimentos durante a pandemia de covid-19. A abertura ocorreu no dia 10 de abril do ano passado, pouco menos de um mês após a confirmação do primeiro caso positivo, em 18 de março. Nesse tempo, 7.351 pacientes foram atendidos, sendo 4.944 mil altas, 2.063 óbitos e 344 transferências.

Após a alta do último paciente, a estrutura será desmobilizada. Todos os atendimentos serão realizados no hospital Santa Teresinha, que ganhou uma ala inteira dedicada a atender pacientes com covid-19. O hospital fica na avenida Governador Magalhães Barata, no bairro de Nazaré. Ao todo são 120 leitos, sendo 60 de UTI e 60 clínicos. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).