Repórter do OLiberal.com mostra bastidores de seu dia de vacinação; veja

Na manhã desta quinta-feira (16), a repórter Cinthia Gatti mostrou, ao vivo, como foi o seu dia de vacinação. Ao tomar a segunda dose do imunizante, ela contou detalhes do que estava acontecendo no posto e conversou com profissionais e o público presente.

Cinthia registrou as muitas pessoas que esperavam para se vacinar e conversou com algumas delas. Segundo ela, vários relataram que a chegarem no posto cerca de duas horas antes de iniciar o horário de vacinação. Os profissionais de saúde que estão no local esperam que aproximadamente 15 mil pessoas passem pelo posto para tomar o imunizante.

Nesta sexta-feira (17), será o dia da segunda dose de pessoas nascidas nos anos de 1986 e 1987, que foram vacinadas com a vacina Pfizer até o dia 10 de julho. Ainda na sexta, as pessoas nascidas nos anos de 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969, que foram vacinadas com a vacina Pfizer até o dia 10, deverão tomar a segunda dose. Jornalistas também vão tomar a segunda dose da Pfizer.

A vacinação em Belém ocorre sempre das 9h às 17h. Quem comparecer aos pontos de vacinação, não pode esquecer de apresentar: RG, CPF e cartão de vacinação. Quando forem primeiras doses, é necessário levar o comprovante de residência.