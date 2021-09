Vacinação prosseguirá para remanescentes em Ananindeua

Em Ananindeua, a Prefeitura informa que, nesta quinta-feira (16), seguirá vacinando com a primeira dose o grupo de remanescentes. Nesta quinta, o público alvo são pessoas com 34, 35 e 36 anos completos. São oito pontos de vacinação e o horário de funcionamento é das 8h às 13h.

Como a gestão municipal comunica, a divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público alvo sempre ocorre à medida que novas doses chegam ao município.

No período de janeiro até o momento, 476.241 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 295.670 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 180.571 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.

Locais de vacinação

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. UBS Paar

3. Assembleia de Deus - Maguari

4 . Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. UBS Jaderlândia

6. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

7. Igreja Universal - Aurá.

8. Igreja Universal - Águas Lindas