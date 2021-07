Reitoria da Ufra emite nota sobre eleições e pede apoio à escolhida de Bolsonaro

O reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), professor doutor Marcel Botelho, emitiu uma nota oficial sobre as eleições para a reitoria. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou a professora doutora Herdjania Veras, a segunda colocada no pleito. A escolha gerou críticas da comunidade acadêmica.

"Nesta terça-feira (13), a comunidade acadêmica foi surpreendida com a notícia sobre a escolha e nomeação da nova reitora, feita pelo Presidente da República. A nomeação dos dirigentes máximos das universidades federais ocorre a partir da indicação de lista tríplice, com base na consulta acadêmica e homologação pelo Conselho Universitário. Desta forma, a presidência pode escolher entre as três indicações", comentou o reitor.

Ainda na nota, o retiro diz que "A chapa "União e Compromisso" teve maioria de votos entre docentes, técnicos e alunos. Mas, infelizmente, o desejo democrático da comunidade acadêmica não foi reconhecido, ainda que tenha ocorrido de forma transparente. Nesses 70 anos de atuação na Amazônia, essa seria a oportunidade para eleição da primeira reitora, de maneira democrática, transparente e autônoma".

"A atual gestão da universidade", segue a nota da reitoria "...gostaria de lembrar que, antes de qualquer eleição, disputa ou divergência, os candidatos são primeiramente professores. É na luta por uma educação de qualidade, pública, gratuita, inclusiva e humanizada que devem ser suas escolhas. É na defesa e no fortalecimento da instituição que devem ser pautadas suas ações de ensino, pesquisa e extensão. À frente ou não da gestão superior, isso não deve mudar".