Bolsonaro nomeia segunda colocada da lista tríplice da Ufra e comunidade acadêmica critica decisão

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou a professora doutora Herdjania Veras de Lima como reitora da Universidade Federal Rural do Pará (Ufra) para os próximos quatro anos. Ela foi a segunda mais votada na lista tríplice, o que gerou críticas por parte de algumas entidades e parlamentares, que classificaram a nomeação como uma “intervenção” na instituição.

Matheus Soares, vice-coordenador do Centro Acadêmico de Letras - Língua Portuguesa do Campus Belém, ressaltou: “É uma tradição democrática sempre o presidente indicar o primeiro nome da lista tríplice, que é a pessoa mais votada. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Bolsonaro nomeou a segunda pessoa da lista tríplice, ferindo toda a democracia universitária, passando por cima da comunidade acadêmica”. Ainda segundo ele, a “comunidade acadêmica como um todo está muito indignada. Foi um verdadeiro golpe”.

No Instagram, a deputada estadual Marinor Brito (PSOL) fez, nesta terça-feira (13), uma postagem sobre o assunto. “Golpe na educação. Bolsonaro nomeou uma reitora para a UFRA que sequer ganhou as eleições da comunidade acadêmica, em um flagrante ataque à democracia. Não aceitaremos interventores na educação”. Marinor defende a nomeação da mais votada, Janae Gonçalves Martins. A vereadora Bia Caminha (PT) também fez uma postagem em seu Instagram. “Bolsonaro nomeou uma reitora para a UFRA que sequer ganhou a eleição entre a comunidade acadêmica. Ele gosta de um golpe, né? Não aceitaremos interventores na UFRA. Tira as mãos da UFRA, Bolsonaro. Reitora Janae eleita é reitora empossada”.

Os Centros Acadêmicos da UFRA também expressaram “a total indignação ao golpe ocorrido no último dia 12 de julho de 2021 contra a reitoria da UFRA". Eles informaram que, no dia 7 de abril de 2021, a professora Janae Gonçalves foi eleita reitora da instituição com maioria dos votos (2.211) dos técnicos, professores e estudantes. "No entanto, no dia 12 de julho de 2021, Bolsonaro nomeou Herdjania Lima, 2ª colocada na eleição (1.580 votos), para o cargo de reitora da universidade simplesmente por maior alinhamento político e ideológico”.

Ainda segundo a nota, "a comunidade acadêmica não aceitará interventora na cadeira da Reitoria. Exigimos respeito ao processo democrático de escolha da reitora e a nomeação da candidata eleita democraticamente pela comunidade universitária Janae Gonçalves. As entidades de base não irão se calar diante de tal afronta”.

A consulta prévia que indicou os próximos reitora e vice-reitor da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) teve, pela primeira vez, a disputa entre três chapas encabeçadas por mulheres. Em 70 anos de existência, esta é a primeira vez que a Ufra vai indicar ao Presidente da República somente o nome de mulheres na lista tríplice.

A Redação Integrada de O Liberal segue em contato com a comunidade, com a Ufra, com a reitora empossada e a reitora eleita. Acompanhe!