Candidata eleita e não nomeada à reitoria da Ufra se posiciona após decisão de Bolsonaro

A professora doutora Janae Gonçalves — que deixa o cargo de vice-reitora da Universidade Federal da Amazônia (Ufra) e candidata que obteve a maioria dos votos nas eleições para a reitoria — se pronunciou após a nomeação da professora doutora Herdjania Veras (segundo lugar na eleição). A nomeação, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), saiu no Diário Oficial da União desta terça-feira (13).

Na prática, não houve qualquer ilegalidade ou problema na nomeação. As eleições formam uma lista tríplice (três chapas) e há uma indicação, por votação, de quem seria a pessoa preferida pela comunidade acadêmica. Há uma tradição de que o governo respeite a decisão das urnas, mas não é uma obrigação. A nomeação, inclusive, poderia ser da chapa menos votada. Nas universidades federais, a decisão é do Governo Federal. Na Uepa, do Governo do Estado.

Um dia após muitas mobilizações nas redes sociais, a professora Janae declarou: "Fomos surpreendidos ontem [13] com a notícia sobre a escolha e nomeação da "nova reitora" feita pelo Presidente da República para a nossa amada UFRA e, com pesar, constatamos o que durante todo o período de nossa consulta prévia alertamos, o desrespeito que um grupo minoritário estava tendo com todos nós e com nossa democracia".

"Se aproveitaram da prerrogativa legal do presidente escolher um nome a partir de uma lista tríplice para conquistar aquilo que jamais teriam de maneira moral, ética e democrática, sabemos sim que é absolutamente legal o ato do Presidente, o que é lamentável é o desrespeito com a nossa história, além de não reconhecer o desejo democrático da comunidade acadêmica, a qual escolhe de forma transparente os seus gestores", disse a professora que teve a maioria dos votos, em nota publicada nas redes sociais.

A nota publicada seguia dizendo que "O que mais se ouviu ontem foi a mudança no discurso de alguns dessa minoria utilizando as seguintes frases: "O choro é livre", "A UFRA teve o presente que mereceu", o que mostra suas reais intenções e faz prevalecer a frase: “Os fins justificam os meios!”. Para esta minoria lamento lhes dizer que a história de uma universidade grandiosa que completou 70 anos e teria a oportunidade de eleger sua primeira reitora de maneira democrática, transparente e autônoma foi manchada para sempre na história. Tenho plena certeza que nossa universidade não merece o que fizeram, essa nomeação desrespeita a vontade democrática de sua comunidade acadêmica e tudo o que juntos lutamos arduamente todos esses anos desde a sua fundação"

Por fim, a professora Janae disse "Vamos fazer jus a maioria da comunidade acadêmica da Ufra! Vamos continuar a trabalhar pelo seu engrandecimento, fortalecimento, pela inclusão, pela humanização, por tudo o que batalhamos, sempre com União e Compromisso".

A Redação Integrada de O Liberal segue tentando contato com a professora doutora Herdjania Veras