Helder nomeia novo reitor da Uepa

O governador Helder Barbalho anunciou, em seu Twitter, que, por uma decisão da maioria e respeitando a decisão de alunos, professores e servidores da Universidade do Estado do Pará (Uepa), serão nomeados, no Diario Oficial desta terça-feira (1), os novos reitor e vice-reitora da instituição, Clay Chagas e Ilma Pastana. Ele também desejou sucesso aos professores. "E que eles incentivem a comunidade acadêmica na produção científica e tecnológica para o desenvolvimento do no Estado", afirmou.

Com 51,7% dos votos, a Chapa 3 - Uepa para Toda Gente foi a mais votada nas eleições para Reitor e Vice-Reitor da Uepa. Tendo à frente os candidatos a reitor Clay Chagas e à vice-reitora Ilma Pastana, a chapa foi escolhida pela comunidade acadêmica para ocupar o primeiro lugar da lista tríplice encaminhada ao governador Helder Barbalho.