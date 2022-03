Reflexão sobre o encontro com Deus na atualidade é lembrando em missa no O Liberal

Neste domingo, 20, é celebrado o Terceiro Domingo da Quaresma. Para os católicos, as missas deste dia, levam a reflexão sobre a preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida nova. Ou seja, a Palavra de Deus propõe diversas sugestões de conversão e renovação.

VEJA MAIS

A missa realizada no hall da sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, contou com a celebração do padre Wiremberg. Iniciada às 11h, o local manteve todos os cuidados de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Em todos os domingos, os fiéis podem comparecer a celebração.

Para hoje, o padre Wiremberg fez uma avaliação sobre a situação atual do mundo, com situações adversas que ocorrem na atualidade.

“O advento da covid-19, matou tantas vidas inocentes lá fora, e depois nós temos hoje a chamada guerra civil da Rússia, muitas vidas inocentes, tanto militares quanto civis foram misturadas e colocadas em sacrifício. Além disso, a Igreja local da Ucrânia, reza as missas por essa situação, como nós vimos no mundo inteiro também. A grande mensagem é, Jesus diz no evangelho: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo”, disse o padre Wiremberg.

O sacerdote acrescenta que o tempo da Quaresma vai dinamizando a nossa fé e a palavra de Deus vai nos orientando na caminhada de Cristo. “Esse domingo nos faz repensar a nossa existência e nos pergunta: qual o lugar que Deus está de fato ocupando na minha vida?”, questionou.

O Tempo da Quaresma, que está inserido o Terceiro Domingo da Quaresma, é o uma parte do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, 40 dias antes do Domingo de Pascoa.

No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o “Novo Templo” e propõe uma vida nova.

“A Quaresma é uma preparação para este encontro com o Senhor, que se dará um dia, evidentemente. Mas desde já, precisamos ter consciência, que atuarmos em um mundo tão ressentido, vem a mensagem principal: todas as desgraças humanas, não é castigo de Deus. Talvez elas aconteçam para que ao olharmos a realidade, busquemos a conversão”, explicou o sacerdote.

“Deus nos educa em um caminho que nem sempre é de rosas. Mas rosas tem espinhos e espinhos espetam nossos dedos e fazem sangrar. Ou seja, o sofrimento humano, faz parte da vida”, finalizou o padre.