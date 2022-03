Missa de O Liberal traz reflexão sobre a importância de ouvir a Deus e seus sinais

Mais uma santa missa foi realizada neste domingo (13), 2º domingo da Quaresma, na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana. A celebração começou às 11h e foi presidida pelo padre Wiremberg, com todos os cuidados de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Evangelho do dia lembrou a transfiguração de Jesus Cristo. Durante a celebração, a principal reflexão instigada pelo padre foi sobre a importância de ouvir os sinais de Deus para as nossas vidas.

Segundo o padre, Jesus não é apenas a profecia, Jesus é o próprio Deus. "Essa é a primeira visão mística da transfiguração. Pedro evangelizou a cidade de Roma e lá morreu. Tiago foi bispo de Jerusalém e João apresenta a última revelação. Se quisermos trazer essa realidade para nossas vidas, significa que um dia vamos transfigurar a nossa vida para Jesus Cristo. Nosso fim não é aqui. Nós seremos levados para uma nova realidade, para um novo mundo, perto de Deus. Toda ação do filho é sustentada pelo Espírito Santo. A nuvem luminosa é a presença do altíssimo, a presença de Deus”, explicou.

O padre ressaltou ainda que a grande mensagem da transfiguração pede para escutar a Jesus Cristo, pois é ele que nos salvará por completo. “Escutemos ao Senhor através das escrituras, através de sinais que ele manda para nossas vidas. Estamos em meio à guerra, pandemia, crise de água, de energia, de petróleo. Mas Jesus Cristo ainda é nosso salvador”, destacou.

Para a dona de casa Fátima Guimarães, frequentadora assídua das missas de O Liberal, essa é uma mensagem importante de ser ouvida. “Eu venho todo domingo, pois é o momento de eu me aliviar das tensões da semana. É algo que eu não consigo nem explicar, a paz que sentimos com a presença de Deus, com as mensagens do Evangelho. É a força que nos faz encarar e vencer nossos maiores problemas”, destacou.