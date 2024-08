quase mil trabalhos científicos vão ser apresentados em congresso de pesquisa e inovação em Belém

A partir desta terça-feira (27), Belém vai sediar, durante três dias, o XIV Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação (Connepi). O evento reunirá todos os 18 Institutos Federais das regiões Norte e Nordeste do Brasil, com o objetivo de disseminar os conhecimentos científicos e tecnológicos para além das fronteiras acadêmicas.

Este ano, o Connepi está sendo organizado pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) e terá como tema “Educação tecnológica: conectando regiões, construindo futuros”. A programação ocorre no Hotel Sagres. Serão 980 trabalhos científicos apresentados, 12 estandes de institutos federais com mostras de tecnologias, 18 Robôs competidores do desafio tecnológico, dez equipes selecionadas para o Desafio de Ideias e 18 cientistas apresentando projetos no Painel Meninas na Ciência. Os participantes também podem escolher entre 22 minicursos e 10 atividades, incluindo conferência, painéis temáticos e mesas redondas.

A conferência de abertura, programada para a manhã desta terça, tratará sobre a “Educação tecnológica e a construção de trajetórias: conectando experiências locais e globais” e será seguida da cerimônia solene de abertura do evento.

Ainda nesta terça, à tarde, serão oferecidos minicursos no IFPA Campus Belém, com temas diversas áreas, da obra da poetisa marajoara Adalcinda Camarão à elaboração de currículo e entrevista para emprego, passando por propriedade intelectual, tecnologias em produção de alimentos e educação inclusiva, entre outros.

Também nessa mesma tarde, no Hotel Sagres, haverá o Painel Meninas na Ciência, Fórum de Reitores e Pró-reitores Norte-Nordeste, Mostra Tecnológica nos estandes (que segue por todo o evento) e o Painel Temático “Inclusão: vamos falar de inclusão no ensino superior?”.

Objetivo do evento é disseminar os conhecimentos científicos e tecnológicos para além das fronteiras acadêmicas (Foto: Imprensa Connepi)

No dia 28, a programação segue no Hotel Sagres e, além de sessões de pôsteres com os trabalhos de docentes e discentes das instituições participantes, haverá o “Desafio de Ideias”, mostra audiovisual e fóruns entre os temáticos entre os dirigentes, e o painel temático “Sociedade e meio ambiente: educação tecnológica para resiliência climática: inovações e soluções sustentáveis”.

À tarde, os temas discutidos em mesas-redondas, painel temático e palestra serão: “Bioeconomia: estratégias e ações para o desenvolvimento sustentável de baixo carbono”; “Iniciação científica da Rede Federal: reflexões e perspectivas”; “Ciência feminina: mulheres na ciência: conquistas e desafios”; e “A expansão dos IFs na era da IA: desafios, conexões e possibilidades.

No último dia (29 de agosto), pela manhã, no Hotel Sagres, mesas-redondas serão espaço de discussão dos temas “Tecnologia de fronteira: explorando as aplicada IA e seus sinais de alerta” e “Transição energética e Educação Profissional e Tecnológica: desafios e oportunidades”. À tarde, o evento se encerra com apresentação das fases finais e premiação do Desafio Tecnológico com robôs.

Com o congresso, a população brasileira tem acesso às aplicações das pesquisas elaboradas nos laboratórios das instituições de ensino, pesquisa e extensão que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ainda segundo a coordenação do evento, o alcance do Connepi vai além dos limites do ensino e do fazer científico. É que os resultados de grande parte das pesquisas apresentadas no evento interferem diretamente no setor produtivo do Brasil, bem como na vida dos cidadãos brasileiros.

O evento já conta com 4.425 inscritos, mas ainda é possível se inscrever para participar da programação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de agosto, pelo site https://www.even3.com.br/connepi-belem-2024/

Abertura da programação:

Programação destaque:

27/08 (terça-feira) - Hotel Sagres

10h30 - Cerimônia de Abertura

10h30 - 12h – Mostra tecnológica nos estandes do evento

14h-18h - Painel Meninas na Ciência

14h-18h - Desafio de Ideias

28/08 (quarta-feira) - Hotel Sagres

09h-12h - Mostra tecnológica, sessão de pôster e Desafio de ideias

14h-17h - Mostra tecnológica, mesas-redondas, desafio de ideia

28/08: (quarta-feira) - Hotel Sagres

09h-12h - Mostra tecnológica, mesas-redondas e Desafio de ideias

14h-16h – Desafio tecnológico

16h30-18h - Encerramento