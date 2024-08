Vale promove em Belém evento com foco em desenvolvimento e inovação

A Vale promove em Belém o Summit de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. O evento reunirá nomes do setor de inovação, universidades e startups para contribuir com o fortalecimento da inovação na capital paraense. Essa é a terceira edição do Summit, com as duas primeiras realizadas em Minas Gerais.

A programação ocorre entre os dias 27 e 29 de agosto na Estação das Docas e terá como foco colaboradores da empresa e convidados.

O evento tem como tema “Conectando ideias, transformando o amanhã”. Nele serão apresentados casos sobre combate a mudanças climáticas, exploração mineral, saúde e segurança desenvolvidos por empregados da empresa.

“A cultura da inovação é essencial para promover a criatividade e o pensamento fora do comum, o que permite a adaptação às mudanças do mercado e às necessidades dos clientes e do mundo, mantendo-se competitivo. A realização de eventos como esse é de grande importância, pois promove a interação entre equipes, áreas e instituições para a construção de soluções inovadoras fundamentais para mercados, negócios e que também contribuem para o compartilhamento de valor com a sociedade”, afirma Rafael Bittar, vice-presidente executivo técnico da Vale.

Um dos convidados para o Summit será a palestrante Ariel Furst, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), dos Estados Unidos, para falar sobre sua pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologias para melhorar a saúde humana e ambiental, utilizando biomoléculas e eletroquímica.

“Esse encontro será uma oportunidade para discutir o papel fundamental das mulheres no ecossistema de inovação, destacando suas contribuições e os desafios enfrentados nesse campo. Com a participação de líderes e especialistas, a roda de conversa promete ser um espaço inspirador para compartilhar experiências, promover a diversidade e estimular novas ideias que impulsionem a inovação no Brasil e no mundo”, afirma Crisley Pacheco, gerente de Ecossistemas de Inovação da Vale.

(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)*