Quase 70% dos aprovados no vestibular da UEPA são da rede pública

Nesta quinta-feira (24) a Universidade do Estado do Pará (UEPA) divulgou o listão dos aprovados. Foram ofertadas 3.750 vagas para 95 cursos, em 17 municípios paraenses. Dos aprovados, 67,62% das vagas da UEPA são de alunos da rede pública de ensino. No Polo Metropolitano Pré-Enem, cursinho público do governo do Estado que atende a Região Metropolitano de Belém teve festa dos aprovados, não só da UEPA, mas também da Universidade Federal do Pará e outras universidades públicas brasileiras.

Diego Maia, diretor do Polo Metropolitano Pré-Enem e coordenador das ações do Enem da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) esteve presente na comemoração dos novos calouros e calouras e destacou os quase 200 aprovados, inscritos no cursinho, nos vestibulares. "Até ontem tínhamos só aqui no Polo, 100 alunos aprovados. Mas com o vestibular da UEPA, e o fato de estarmos atualizando a listagem a todo momento e o que falta somar das aprovações da UFPA, UFRA, Sisu, este número vai aumentar. Além da somatória dos outros atendidos no Enem Pará itinerante e digital. Devemos fechar hoje com pelo menos 200 alunos aprovado no Polo Enem de Belém, que atende a região metropolitana".

Oportunidade, acesso à educação, é a ferramenta para mudar a vida e dar perspectiva de futuro profissional aos estudantes, é o que acredita Diego. Dos aprovados na UEPA, 67,62% são alunos da rede pública de ensino. "Em 2021 atendemos no polo quase 3 mil alunos, no Enem Pará digital quase 15 mil alunos, e no Enem Pará Itinerante quase 20 mil alunos. Somando os três, atendemos mais de 37 mil alunos no Estado todo. O que o estudante precisa é uma oportunidade, o Governo do Pará está fazendo isso. Quem está no interior, que não tem acesso a internet, a gente manda o material. Quem está na região metropolitana tem acesso a um cursinho público, de qualidade, presencial", disse.

Calouros falam da emoção em passar na UEPA

Jonathan Ferreira, passou na Licenciatura em Matemática na UEPA e em 1º lugar em Direito na UFPA e conta que apesar de a família não ter condições financeiras, contribuíram com apoio emocional, incentivando-o a cursar o pré-vestibular gratuito. "Foi um processo muito difícil, pois a minha família não tem uma boa condição financeira, então, não tenho uma boa estrutura para estudar em casa. Mas eu preparei um cronograma de estudos, separei videoaulas, e contei com os estudos na minha escola e aqui no Cursinho. Fiquei feliz de ver meu pai, minha mãe e minha avó que é minha segunda mãe, de vê-los contentes. E por mim, porque é o meu futuro. A minha decisão é cursar direito na UFPA, porque é uma área que eu tenho um leque grande de opções e para os concursos que eu gostaria de fazer, pedem um curso superior e também matérias que envolvem o direito, então, será muito positivo para mim", revelou.

Os pais da Monalisa Pereira de Azevedo, que passou no curso de Licenciatura em Química, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), também foram comemorar na frente do cursinho pré-Enem a aprovação da filha. Madson Oliveira, pai da caloura UFSC comemorou a vitória da filha, o espaço em uma universidade pública e reforçou que além dos méritos da filha, a aprovação foi possível devido o acesso ao cursinho público. "Ela passou em Química e o incentivo que tivemos foi do governo do estado, com o cursinho, foi o incentivo para ela conquistar uma vaga em uma universidade pública. É uma felicidade imensa, para minha filha, para minha esposa e para mim. É um incentivo às pessoas de baixa renda, para continuar estudando. E eu e minha esposa vamos dar o apoio para ela estudar fora do estado, ela terá todo o apoio, para tudo nesta vida."

Monalisa passou em química e contou que foi com as aulas do professor Luiz Antônio Júnior Monteiro da Cunha, que faleceu em novembro do ano passado devido a covid-19, que aprendeu a amar a área e decidir que seguiria a carreira. "Eu me interessei por química aqui no cursinho, nas aulas de química. É muito gratificante ver o esforço de todo mundo e o meu próprio. O incentivo do professor Júnior, que infelizmente não está mais aqui, mas foi fundamental. Eu queria deixar um recado aos estudantes que não passaram. A inteligência de vocês é impressionante, continuem estudando, nunca desistam.

Calouro, saiba como fazer a matrícula na UEPA

As inscrições começam dia 10 de março, pelo site da Seduc, mas quem não tiver acesso à internet pode ir ao Polo pré-Enem na avenida João Paulo II, 1825, Março que a equipe fará a inscrição pela internet, no local.