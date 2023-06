Quase 10 mil propagandas irregulares são retiradas das ruas de Belém em 2 anos e meio

A publicidade irregular causa poluição visual, prejudicando a estética da cidade e até dificultando a visibilidade dos usuários do trânsito. No ano de 2021 foram retiradas das ruas de Belém 3.649 propagandas irregulares, já no ano de 2022 foram 5.260 e até o dia 20 de junho de 2023 já foram retiradas 951 propagandas irregulares. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que o Código de Posturas Municipal é aplicado para manter a cidade limpa, sem poluição visual e com acessibilidade.

De acordo com a Seurb, as áreas com maior concentração dessas propagandas no ano de 2023 são Jurunas, Pedreira, Sacramenta e Guamá. Após a retirada, o material é levado para o depósito e, posteriormente, descartado. Nesta quinta-feira (22), a reportagem foi até a avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, onde há um aglomerado de pontos comerciais, e conseguiu identificar placas nas calçadas.

Na travessa Estrela quase esquina da Pedro Miranda é possível encontrar uma placa de propaganda na calçada. Uma trabalhadora ambulante do local, Rita Lima, diz que é comum encontrar esse tipo de placa nas principais vias do bairro da Pedreira. “Essa daqui até que não ocasiona muito problema porque a calçada é mais larga, mas tem outras vias que é horrível. Fica difícil até de andar e dar de cara com essas placas”, disse a ambulante.

Com relação ao exemplo dado por Rita, a reportagem encontrou uma placa no meio da calçada da avenida Pedro Miranda, onde existem vários pontos comerciais. A placa deixa o espaço mais curto para a passagem dos pedestres. José Ribamar Soares, que é morador do bairro da Pedreira e trabalha como frete, diz que esse tipo de ocorrência é comum.

“Se andar por aqui vai ver várias placas como essa. Aqui as pessoas não respeitam nada, mas é desse jeito pela falta de fiscalização. A calçada já não é boa e com essas placas a situação só piora, porque as pessoas podem cair, se machucar. É muito complicado mesmo”, destacou o morador.

Ainda de acordo com a Seurb, uma das principais atividades realizadas pelo núcleo do Código de Posturas é a retirada dos dispositivos de propaganda ao ar livre que atrapalham a acessibilidade das calçadas e ruas da capital e distritos. Mesmo que a medida não seja bem vista por parte dos comerciantes que utilizam as calçadas como suporte para estruturas de propaganda, é essencial manter os espaços livres para a acessibilidade plena e confortável de todos.

Toda e qualquer instalação de placas, cartazes, faixas, letreiros e anúncios nos logradouros públicos só tem permanência regular com o aval da Prefeitura, de acordo com o que está previsto no Código de Posturas do Município de Belém.

As denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas via WhatsApp (91) 98418-3491, por e-mail (seurb.nscp@gmail.com) e na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, bairro de Nazaré.