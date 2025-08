Amigos de publicitária e artista visual paraense pedem ajuda para custear tratamento do câncer

Amigos da publicitária e artista visual paraense, Dani Sá, de 51 anos, pedem ajuda para custear o tratamento dela contra o câncer. Mulher negra e mãe solo, Dani foi diagnosticada com a doença no fígado em estágio avançado nos primeiros meses de 2024. Além disso, ela também convive com outras condições graves de saúde, como diabetes. No momento, a doença oncológica está sob suspeita de migração para outras partes do corpo, como medula óssea, e a artista visual se encontra em internação hospitalar, em Belém.

A campanha para arrecadar doações financeiras e solidarizar pessoas que possam se tornar uma rede de apoio para contribuir com o tratamento é realizada pelos amigos de Dani Sá. A corrente do bem busca arrecadar valores por meio de rifas, leilões e até exposições das obras de Sá, que é uma artista com grande sensibilidade e renome. Quem quiser ajudar, o pix é 425721002-82 (Adelaide Oliveira).

Atualmente, ela se prepara para começar a radioterapia com o intuito de amenizar os efeitos da doença. Para se manter em tratamento, a paciente precisa de cuidadora 24 horas do dia, medicamentos, alimentação especial e produtos de higiene. Esses cuidados básicos imediatos são indispensáveis para a continuidade do tratamento.

Antes da doença, a publicitária chegou a fundar um bloco de carnaval em São Paulo, com o objetivo de proporcionar um ambiente em que mães pudessem se divertir em segurança com seus filhos. E na capital paraense, Dani já foi DJ e participou de diversos coletivos que valorizam a música negra.

Como artista autônoma, Dani não trabalha desde que precisou ser internada no dia 10 de julho, pela terceira vez. Segundo os amigos, em função disso, ela precisa de apoio para despesas emergenciais com a saúde e cuidados de higiene pessoal.

O trabalho da artista pode ser acessado aqui: behance.net/danisa

Pix para ajudar: 425721002-82 - Adelaide Oliveira