PSM da 14 de Março ganhará reforma com reestruturação dos serviços

O Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, conhecido como PSM da 14 de Março, no bairro do Umarizal, passará por uma renovação estrutural. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (24) pelo prefeito de Belém, Igor Normando, que convocou a imprensa para uma coletiva sobre a atual situação de atendimento na unidade. A coletiva será realizada na manhã desta quarta-feira, 25, no Palácio Antônio Lemos, em Belém (PA).

Na ocasião, Normando irá detalhar a reforma que será realizada no local, além de informar sobre a reestruturação dos serviços e responder demais questionamentos sobre o funcionamento. O PSM da 14 de Março é um dos principais serviços de saúde pública na região metropolitana, oferecendo atendimento de urgência e emergência de alta e média complexidade, 24 horas por dia, além de atendimentos médicos e serviços laboratoriais.

Em média, 11 mil atendimentos mensais são realizados no PSM, com aproximadamente 300 cirurgias por mês, sendo a maioria em traumatologia e neurologia, conforme dados da Prefeitura de Belém de outubro de 2024.