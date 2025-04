Homem baleado por PM continua internado em estado grave e entubado no PSM de 14

O comerciante Sadrak Douglas Matos, de 35 anos, vítima de um policial militar, passou por cirurgia e segue internado em estado grave na manhã deste sábado (19/04), no Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março, em Belém. A vítima está estável, mas segue entubada e internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde recebe todos cuidados necessários da equipe médica.

Sadrak Matos foi alvejado pelo cunhado – o policial militar do Batalhão Ambiental Bruno Galúcio – após discussão sobre um ovo de Páscoa, na tarde da última sexta-feira (18/04), no bairro da Pedreira. Segundo relato da esposa da vítima, o marido teria mandado uma mensagem de áudio para a irmã brincando sobre o ovo de Páscoa que o seu filho ganhou da tia.

O cunhado Bruno Galúcio não gostou do áudio e quando Sadrak esteve na casa de sua irmã, os dois teriam se desentendido. Durante o encontro, ocorreu uma discussão entre os dois homens. Quando Sadrak estava indo embora, o policial militar pegou a arma e atirou pelas costas no cunhado.​ O comerciante foi atingido no abdômen e no tórax.

A vítima foi socorrida pela família e levada pelo PSM da 14 de Março. A Sesma informou que a vítima passou por exames de imagem, incluindo tomografia, e encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico para procedimentos de emergência. Uma bala que estava alojada no corpo da vítima foi retirada.

A Polícia Militar do Pará informou, por meio da assessoria de imprensa, que o policial envolvido foi afastado das funções. Um Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado pela Corregedoria da corporação para apurar o caso.

Já a Polícia Civil informou que o agente de segurança se apresentou espontaneamente à Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF) para prestar depoimento, após desentendimento com um homem que culminou em um disparo de arma de fogo. Por se tratar de uma apresentação espontânea, o Bruno Galúcio prestou esclarecimentos e foi liberado. A arma utilizada foi apreendida e será periciada. Testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.​ O caso segue sob investigação das autoridades competentes para esclarecimento dos fatos.