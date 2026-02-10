Protesto interdita parte da Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém

Uma manifestação interditou parte da Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém, na manhã desta terça-feira (10). Moradores atearam fogo em objetos e fecharam o cruzamento com a travessa Mucajá, no sentido da avenida Visconde de Souza Franco (Doca). As informações iniciais são de que o protesto é contra a falta de abastecimento de água na área.

O ato teria iniciado por volta de 9h. Inicialmente, os manifestantes haviam bloqueado completamente a via. No entanto, após negociações com Policiais Militares, liberaram uma das faixas. O trânsito segue lento no local. Pedaços de madeira, pneus e outros objetos foram incendiados na área para chamar a atenção do poder público.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Belém e a empresa responsável pelo abastecimento de água na área, e aguarda o retorno.