O Liberal chevron right Belém chevron right

Moradores da Marambaia denunciam ar na tubulação e dificuldades no abastecimento de água

O problema persiste desde último dia 24 de dezembro; A empresa Águas do Pará diz já ter verificado a situação no local

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Thiago Gomes | Arquivo O Liberal)

Moradores do bairro da Marambaia, em Belém, denunciam problemas no abastecimento de água desde o último dia 24 de dezembro. Segundo os relatos, a água que chega às residências vem acompanhada de grande quantidade de ar na tubulação, o que tem causado transtornos no dia a dia.

O autônomo Saint Solano, morador da passagem Germano, no conjunto Gleba 2, afirma que a situação vem se agravando a cada dia. De acordo com ele, não se trata de um problema pontual ou comum de ar acumulado na rede.

“Não é aquele caso de entrar um pouquinho de ar e depois normalizar. É muito forte. Sai vento mesmo da torneira, como se fosse uma bomba de encher pneu. Tem mais ar do que água”, relata.

Segundo Saint, atividades básicas como lavar roupa, tomar banho e até encher uma garrafa de água se tornaram difíceis. Ele teme, inclusive, danos em eletrodomésticos, como a máquina de lavar, que acaba puxando ar em vez de água.

“Fica difícil lavar roupa porque a máquina pode pifar. Para tomar banho ou escovar os dentes também é muito ruim”, completa. O morador afirma ainda que tentou contato com a empresa responsável pelo abastecimento, mas não obteve resposta até o momento.

A reclamação ganhou repercussão nas redes sociais, após publicação no Jornal da Marambaia, no Facebook. Outros moradores do bairro relataram enfrentar o mesmo problema. Um seguidor comentou que há dias em que não consegue encher corretamente uma garrafa com água. Outro destacou outro problema.

“O pior é o registro marcando a passagem de ar no tubo como se fosse água consumida. O número gira e, no final, a conta vem absurda”, denunciou. Saint Solano afirma não saber se o problema atinge todo o bairro, mas confirma que outras casas da Gleba 2 também estão sendo afetadas.

Os moradores cobram esclarecimentos e providências urgentes para normalizar o abastecimento e evitar cobranças indevidas nas contas de água. Por meio de nota, a empresa Águas do Pará informou que, na sexta-feira (16), foi realizada uma vistoria técnica pela equipe de supervisão no perímetro da passagem Germano, no bairro da Marambaia, em Belém. Durante a verificação, não foram identificados vazamentos ativos na área.

"No entanto, foi constatada baixa pressão na rede de abastecimento, o que pode impactar a regularidade do fornecimento de água aos moradores. As equipes da concessionária seguirão atuando na área para adotar as medidas necessárias e restabelecer o serviço o mais breve possível”, detalha o comunicado.

A empresa ainda completa: “A Águas do Pará reforça que segue monitorando o sistema e permanece à disposição da população por meio de seus canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS”.

Belém
