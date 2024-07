Projeto pretende arborizar bairro do Tapanã com mil ipês rosa

Plantar mil mudas de ipê rosa nas ruas do bairro do Tapanã, em Belém, até o fim deste ano. Esse é o objetivo de Robson Reis, de 26 anos, que trabalha na área de jardinagem. O projeto idealizado por ele começou, inicialmente por duas ruas, na manhã desta terça-feira (30), com o plantio de oito mudas dessa espécie. Primeiro, a programação ocorreu na rua Presidente Getúlio Vargas. Depois, na rua A.

As ruas do bairro não são arborizadas. O nome do projeto é “Bairro Mais Verde”. O objetivo, explicou, é arborizar o bairro. “Eu senti que há uma grande falta de árvores aqui no nosso bairro”, contou. “Podemos olhar (nas ruas) e não tem uma árvore sequer”, afirmou.

Nesse primeiro momento, apesar do projeto ter começado nesta terça-feira, Robson disse que sentiu uma certa dificuldade da população em colaborar com essa iniciativa. Mas isso tem uma explicação. É que os moradores acham que o projeto vai começar e não terá continuidade com o passar do tempo.

Mas Robson garantiu que, por trabalhar nessa área, ele próprio ficará acompanhando pessoalmente o desenrolar do projeto. “Temos todo o aparato, os equipamentos, tudo certinho. A gente faz a podagem e, com isso, ela (a espécie) vai desenvolver e crescer”, afirmou. Ele explicou que o ipê rosa não é uma árvore de grande porte e que as mudas vão ser plantadas onde não há fiação elétrica. Além disso, essa espécie tem um visual muito bonito e colorido.

Robson disse ainda que conseguiu as mudas com uns conhecidos de uma fazenda no interior do Pará. “Foi por meio de uma troca de ideias com o pessoal lá da fazenda. Eu mostrei para eles o projeto. Eles ficaram interessados e colaboraram com essas mudas”, explicou. Ele também afirmou que é importante a população participar do projeto. A espécie vai florescer dentro de mais ou menos 8 meses.

Dona Maria Nilsa: “Eu amei essa ideia, porque, aqui, não temos árvores” (Foto: Igor Mota/O Liberal)

"Ipê rosa é a coisa mais linda", diz dona de casa

Na frente da casa de dona Maria Nilsa, de 65 anos, que reside na rua A, também foram plantadas mudas de ipê rosa. “Eu amei essa ideia, porque, aqui, não temos árvores”, contou. “O sol é muito quente. A gente, às vezes, quer sentar na porta de casa para ver a paisagem, mas não tem uma árvore para nos proteger”, disse a moradora, que é massagista.

Maria Nilsa também disse que o ipê rosa “é a coisa mais linda. A cidade é muito quente. E, quanto mais planta, melhor”, contou. A moradora também afirmou ser importante que cada pessoa faça a sua parte. Segundo os especialistas, essa espécie de ipê é amplamente apreciada por sua beleza exuberante e pelas características singulares que a tornam uma presença marcante na paisagem brasileira. Uma característica do ipê rosa é sua resistência e adaptabilidade a diferentes condições climáticas