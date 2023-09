Beleza das flores de ipês encantam e evidenciam afeto de moradores de Belém

O período da floração dos Ipês deixa a capital paraense mais colorida e com um toque especial de charme. Trazendo um contraste com o habitual cenário urbano da cidade, as árvores chamam atenção e se tornam uma atração para quem trafega pelas avenidas e praças em Belém. Nesta terça-feira (19), alguns moradores admiravam as flores do Ipê e fizeram questão de relatar a relação de afeto que desenvolveram com a árvore.

Legenda (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Sofia da Silva Azevedo (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Na ‘cidade das mangueiras’ as árvores de ipês também ganham destaque nos meses de julho até setembro, período em que as flores brotam e colorem vários pontos de Belém. Na capital paraense, as mais comuns de se encontrar são as de cor branca, amarela e rosa, que não passam despercebidas pelos moradores. Segundo a estudante Sofia da Silva Azevedo, de 18 anos, os ipês passaram a ter um significado especial. Ela relata que criou uma memória afetiva, devido a florada ocorrer próximo do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

“Todos os anos eu vejo os Ipês. Eles florescem no final do ano e isso acaba criando uma memória afetiva pra mim, porque quando as flores brotam está próximo o Círio. E como o círio é muito importante pra mim, então eu já fico com isso marcado. E também quando eu vou pro curso, depois da aula, vejo no pistão do Guamá muitos ipês e lá fica lindo. Traz uma beleza diferente para a cidade. Até mesmo porque aqui em Belém é onde tem mais mangueiras, então é difícil a gente vê uma árvore assim tão bonita e que se destaque. Eu gosto de bater foto para postar nas redes sociais já que fica lindo”, relata a estudante.

Vitória Beatriz (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Outra moradora da cidade que fica encantada com a beleza dos ipês é Vitória Beatriz do Nascimento Machado, de 22 anos. Todos os dias a secretária pega ônibus na avenida Almirante Barroso e admira os ipês que florescem nas árvores plantadas ao longo da via.

“Os ipês têm florescido aqui na Almirante e tem ficado uma imagem muito bonita na nossa cidade, um ambiente melhor para a gente. Acho que deveriam plantar ipês e outras árvores nas demais praças e ruas da cidade para deixar Belém mais bonita e florida. Em casa eu tenho a flor de lótus e outras plantas, pois a minha mãe gosta muito de plantas. Eu gostaria de ter um ipê, mas como a gente mora em um conjunto então não tem como. Mas as árvores fazem muita diferença. Além da Beleza fica mais fresquinho, com um vento diferente. Essas árvores ainda trazem um cenário diferente aqui para a AImirante, onde sempre tem muitos carros”, afirma Vitória Beatriz.

Florada

Avenida Almirante Barroso (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

De acordo com Felipe Fajardo, professor e doutor em Botânica, os ipês são conhecidos e denominados pela coloração das flores. Há espécies com flores brancas, amarelas, rosas, roxas e verdes. “É importante destacar que há várias espécies popularmente conhecidas como ipês amarelos, rosas ou roxos. Eles incluem, ainda, outras plantas conhecidas do paraense, como, por exemplo, a cueira ou coitê”, explica.

Plantar em casa

Praça da Bandeira (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O especialista relata que no Pará, ocorrem as espécies Handroanthus ochraceus Mattos (ipê-amarelo ou ipê-do-cerrado), impetiginosus Mattos (ipê-rosa) e Tabebuia roseoalba Sandwith (ipê-branco). Ele diz que as flores surgem em períodos de calor e a formação dos frutos ocorre imediatamente após a polinização das flores. “É relativamente comum observarmos plantas com flores e frutos ao mesmo tempo, pois nem todas as flores se abrem ao mesmo tempo, na mesma semana”, aponta.

Felipe Fajardo ainda diz que os ipês são plantas pouco exigentes e podem ser cultivadas em casa. Contudo, recomenda-se plantá-los ou mantê-los no sol, para desenvolverem melhor a floração. “Quando plantadas diretamente no solo, em sítios ou quintais, as plantas tendem a se desenvolver normalmente, atingindo até cerca de 10 metros de altura. Dentro de casa, os ipês devem ser plantados em vasos grandes e largos, para possibilitar um crescimento razoável”, informa.