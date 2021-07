Projeto do Governo e prefeituras pretende acabar com alagamentos na BR-316

Em reunião na quinta-feira (29), diretores do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) do Governo do Estado, reuniram-se com secretários das prefeituras de Ananindeua e Marituba, municípios da Região Metropolitana de Belém, para tratar da elaboração de um projeto visando solucionar o problema dos alagamentos na altura do KM 10 da rodovia BR-316, rodovia de chegada e saída da capital paraense.

Alagamento ocasionado pelo Igarapé Toras em Ananindeua (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Na reunião, foi debatida uma das propostas do NGTM, à frente da elaboração do projeto: a retificação do igarapé Toras, no trecho, complementando os serviços de drenagem previstos dentro das obras de requalificação da rodovia. “O trecho do igarapé é limite dos dois municípios e deve ter ações necessárias por parte das prefeituras, portanto, busca-se entendimento em conjunto para resolver o problema”, disse o engenheiro, Eduardo Ribeiro, diretor geral do NGTM.

Como ressalta o Governo, a situação do alagamento tem sido recorrente, sobretudo, em dias de fortes chuvas na Região Metropolitana de Belém, culminando com o período de maré alta que provoca o aumento no nível do igarapé Toras, rio que atravessa a BR, transborda e invade a via.

Alagamento na BR-316 (Igor Mota/Arquivo O Liberal)

Intervenções

Além da retificação do rio, outras deverão ser feitas, a exemplo de obras nas galerias da BR-316, e da avenida Independência, que são estruturas antigas e estão subdimensionadas. As ações em conjunto são estudadas pelos gestores estaduais e municipais. Uma agenda de trabalho também foi criada a fim de aperfeiçoar a elaboração do projeto.