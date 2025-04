Projeto 'Cores do Pará' renova o cenário periférico de Belém

Com o intuito de proporcionar a reflexão sobre o combate à violência aos jovens de escolas e instituições da capital paraense, o projeto “Cores do Pará - Colorindo as favelas de Belém” chegou na cidade para beneficiar 700 jovens com atividades de formação em artes visuais. A iniciativa já iniciou em Belém dia 1 de abril e seguirá com práticas de pintura, desenho e grafite até o dia 17 do mesmo mês.

Segundo a assessoria, o projeto é realizado em dois momentos: no primeiro, é visto a Teoria das Artes Plásticas, que possui foco na pintura básica e no desenho a mão livre, além dessas técnicas, também é debatido alguns temas transversais na programação, como a ética, a cidadania, a política, o meio ambiente e a “cultura da paz”. Já no segundo momento, são apresentadas as Vivências em Artes Visuais, em que os participantes têm a oportunidade de revitalizar lugares da cidade, por meio de mutirões culturais.

Essa prática permite que os jovens possam aprender mais sobre a arte e dar vida a alguns muros e paredes de escolas que precisam de uma limpeza ou reforma em Belém. “A pintura em muralismo e grafite é responsável por estimular a comunicação, a criatividade, a sensibilidade, além de aumentar a capacidade de concentração e de expressão. E os jovens participantes terão a oportunidade e acesso a todos esses benefícios, que contribuirão para seu desenvolvimento humano”, explicou André Monteiro, produtor cultural e arte educador que coordena o projeto.

“Nós viemos com o intuito de mudar a vida de jovens da periferia de Belém, trazendo à tona a questão da violência através de conversas, debates e das artes visuais. Afinal, os bairros por onde iremos passar apresentaram os maiores números de homicídios intencionais nos últimos três anos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, em 2023”, complementou André Monteiro, em entrevista à assessoria do projeto.

Sobre o projeto

O “Cores do Pará - Colorindo as favelas de Belém” foi contemplado pelo programa “Rouanet nas Favelas”, resultado de uma parceria entre a Vale e o Instituto Cultural Vale, o Ministério da Cultura e a Central Única das Favelas (Cufa). A iniciativa busca fomentar a produção cultural em comunidades de grandes cidades brasileiras por meio de projetos aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Nesse sentido, o programa nacional “Rouanet nas Favelas” foi criado no ano de 2023 pelo Ministério da Cultura e visa financiar atividades que desenvolvam o setor econômico e criativo nos territórios de favela em algumas cidades brasileiras, como: Belém (PA), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Goiânia (GO).

Confira a programação dos próximos dias

Escola Mario Barbosa (Terra firme): de 14 a 25 Abril.

Escola Cônego Batista Campos (Cabanagem): dias 28, 29, 30 de Abril / 02 a 07 de Maio.

Escola Poranga Jucá (Icoaraci): de 12 a 17 de Maio.

Serviço

Projeto “Cores do Pará - Colorindo as Favelas de Belém”

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Contato: (91) 9 8909-8445 (André Monteiro, coordenador do projeto)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)