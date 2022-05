Programação transforma avenida Presidente Vargas em corredor cultural

Milhares de pessoas tomaram a avenida Presidente Vargas, em Belém, na manhã deste domingo, 15, na primeira edição da Avenida Cultural, uma ação voltada à promoção da cultura, do esporte e do lazer em uma das principais vias do centro da capital. A iniciativa foi coordenada pela Prefeitura de Belém por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel).

Além dos shows de artistas locais de samba, carimbó, reggae e rap, a programação contou com espaços com brinquedos para crianças, feira de serviços e microempreendimentos e ações educativas para coleta de resíduos recicláveis.

A técnica de enfermagem Thais Santos foi uma das pessoas atraídas pela intervenção na avenida e aprovou a ideia de uma nova alternativa de lazer aos fins de semana. “Aproveitei para dar um passeio com a família. Me chamou atenção os programas que tem, como pintura para as crianças. Estou achando muito bom. Pretendo vir todas as vezes que tiver. Espero que tenha mais”, conta ela que esteve no evento com a filha de 10 anos e o cachorro de estimação.

De acordo com o prefeito Edmilson Rodrigues, essa é uma primeira iniciativa no sentido de fomentar a criação de corredores culturais em várias partes da cidade, destacando que a proposta do projeto é ter um caráter itinerante. “Há uma pressão grande para que permaneça aqui também. Isso é bonito porque quem é da periferia não tem uma Praça da República, o Theatro da Paz, o Teatro Waldemar Henrique, mas ele ama Belém e ele quer ver o centro preservado, mas também quer levar a beleza para a periferia. Essa programação tem esse efeito pedagógico de criar consciência de direitos”, pontuou.