Presidente Vargas vira 'Avenida Cultural' neste domingo (15)

O domingo será diferente em uma das principais avenidas de Belém, a Presidente Vargas. A maior parte da pista ficará interditada para a cultura e lazer. O presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Michel Pinho, divulgou o projeto "Avenida Cultural", nesta terça (10), pelas redes sociais. A programação será de 9h às 15h com música, esportes e brincadeiras.

VEJA MAIS

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente da Fumbel e ele explicou que a ação "Avenida Cultural" nasceu a partir do desejo da própria população em ter oportunidade de viver a cidade e de dialogar com as peculiaridades de cada bairro. No caso da Presidente Vargas, ele explicou que o público terá contato maior com o centro histórico.

"É um projeto que já vem sendo pensado há um certo tempo e que nasce do desejo da própria população, pois as pessoas gostam de ter esse contato com os espaços públicos e de aproveitar o que eles promovem de melhor", destacou Michel Pinho.

Esta primeira edição ocorrerá na Presidente Vargas e a ideia da Fumbel é que a programação ocorra a cada 45 dias ou a cada dois meses, o tempo exato ainda está definido. O objetivo da ação vai ser sempre fazer em avenidas grandes e que agregue toda a população da capital paraense.

"Queremos incluir todos os bairros como forma de democratizar a cultura e levar lazer e informação para os moradores", acrescentou Michel Pinho.

Neste domingo (15), a avenida Presidente Vargas vai ficar interditada entre o trecho da rua Gaspar Viana até a Riachuelo. E em cada quarteirão terá uma programação especial para o público.

O MC Everton estará no evento e diz que se sente feliz com a iniciativa por se tratar, principalmente, de uma programação cultural em via pública. E ter o rapper presente nesse espaço faz todo o sentido, já que o gênero musical é de protesto, respeito, liberdade e entre outras pautas que dialogam diretamente com a cultura de rua.

"O trabalho que vou fazer vai ter diversos momentos, vai ter recitação de poesia, música e também rima improvisado. Nesse momento, vou brincar com o público com o que estou vendo e vou contar com participações do DJ Molluc, Koalla Crew e THG", destacou o MC.

A batalha de São Brás foi fundada em 2013 e o MC Everton Oliveira participou desse processo. Ele disse que a fonte de inspiração foi a Batalha de Santa Cruz, em São Paulo. "É uma batalha tradicional que ocorre nas proximidades do metrô. Fiquei conhecendo o evento pela internet e quis adaptar a programação aqui em Belém", disse o MC Everton

Já que Everton sempre frequentou o mercado de São Brás, local marcado pela presença dos artistas de rua, ele deu início com a programação. "Nós pegamos o formato dessa batalha de São Paulo e colocamos aqui na nossa realidade. Lá eles têm um refrão, que é usado antes de começar a batalha. É sempre rimado antes de começar o evento já para deixar os MC's e a plateia no clima. O nosso aqui é 'tem que ser sagaz, tem que ser sagaz para rimar na batalha de São Brás", explicou Everton, que garante que o grito já causa frisson.

Ele recorda que as primeiras edições acumulavam aproximadamente dez participantes, mas depois de três eventos esse público cresceu consideravelmente. "Foi muito rápido que o público cresceu e que o evento passou a ter importância na cidade. Hoje em dia somos reconhecidos pelo governo do estado", disse Everton.

A programação é ação da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a Secretaria Municipal de Economia (Secon) e a Guarda Municipal de Belém (GMBel).

PROGRAMAÇÃO:

QUARTEIRÃO OSWALDO CRUZ

09:00 – 10:00 ___ Banda da Guarda Municipal

10:00 – 10:30___ Exibição do Canil da Guarda



QUARTEIRÃO BANCO DO BRASIL

09:00 – 10:00____DJ Sidou

10:00 – 11:00____DJ Kauê Almeida

11:00 – 12:00____ MC Ewerton

12:00 em diante __DJ Kauê Almeida



QUARTEIRÃO C&A

PROGRAMAÇÃO SEJEL: PROJETO ESCOLA COMUNITÁRIA SKATE DA MATINHA



QUARTEIRÃO CORREIOS

11:00 – 12:00____Plinio do Cavaco e Banda

12:00 – 13:00____ Balé Folclórico da Amazônia

13:00 – 15:00____ Movimento Reggae de Belém