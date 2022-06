Programação religiosa homenageia São João Batista em Belém

Começou ontem (16), a festividade de São João Batista, na Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, localizada na Praça São Pio XII, no distrito de Icoaraci, em Belém. A missa de abertura da programação foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

VEJA MAIS

As homenagens ao padroeiro das amizades e das grávidas seguem até o dia 26 de junho. Com o tema “Com São João Batista, levar Deus aos homens e os homens a Deus", a programação conta diariamente com missa às 19h, presidida por padres convidados, arraial com comidas típicas e atrações culturais. No sábado (18), às 16h, terá o Cortejo do Mastro de São João Batista, com saída da Comunidade Santa Rita de Cássia para a Igreja Matriz.

No dia do padroeiro, 24 de junho, a programação começa às 8h30, com Ladainha de São João no Mercado Municipal de Icoaraci. Pela tarde, às 17h, sairá carreata da Igreja Matriz que percorrerá as ruas de Icoaraci.

Após o retorno da carreata para a paróquia haverá missa celebrada pelo vigário paroquial Padre Erick Araújo. A festividade se encerra no dia 26, com Santa Missa presidida pelo pároco Padre Agostinho Cruz.

São João é celebrado na Cidade Velha

Na Igreja de São João, na Cidade Velha, a festividade será de 22 a 26 de junho, com o tema “É preciso que Ele cresça e eu diminua”. A programação terá missa às 18h, celebrada por padres convidados, arraial com venda de comidas e atrações culturais a partir das 19h30.

Na sexta-feira (24), dia de São João, terá missa às 7h, 11h e às 17h presidida pelo Cura da Catedral, Cônego Roberto Cavalli, seguida de procissão com a Imagem de São João pelas ruas próximas à Igreja. A festividade se encerra no domingo com missa celebrada pelo vigário da Catedral, Padre João Paulo de Mendonça Dantas.