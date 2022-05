Programação homenageia mães de crianças com deficiência em Belém

O Instituto Francisco Perez, por meio do Abrigo Especial Calabriano e da Unidade de Referência Especializada em Reabilitação Infantil (URE-REI) realizam durante a semana que antecede o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (8), uma homenagem especial dedicada às mães das crianças atendidas pela unidade, em Belém. A programação tem como objetivo promover o acolhimento e a valorização das mães, abordando aspectos como saúde mental, espiritualidade, cuidados com a beleza, entre outros, a cada dia da semana.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Dia das mães: confira quatro pratos para caprichar no almoço com a família ]]

A programação teve início na terça-feira (3), com uma roda de conversa com Psicóloga e Terapeuta Ocupacional sobre Autocuidado e saúde mental na maternagem. Na quarta-feira (4) foi a vez da ginástica laboral e nesta quinta-feira (5), as participantes debateram a importância da espiritualidade. A programação ainda conta com atração musical, no período da manhã e da tarde, nesta sexta-feira (6), e culmina com uma atividade de cuidados de beleza (manhã e tarde), na próxima segunda-feira (9).

Abrigo Especial Calabriano

O Instituto Francisco Perez é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que mantém atividades nas áreas de assistência social, saúde e educacionais no Estado do Pará. Dentre estes há um complexo chamado Abrigo Especial Calabriano e a URE-REI, que em parceria com o Governo do Estado do Pará, realiza desde 2006 um trabalho focados no atendimento humanizado e individualizado de criança e adolescente com deficiências de causas físicas, neurológicas e sensoriais, na faixa etária de 0 à 18 anos incompletos, que foi encaminhada através do Juizado da Infância e Juventude, de todo o estado do Pará.

URE-REI

Na URE-REI cerca de 300 crianças (de 0 à 12 anos), encaminhadas pelas unidades de saúde, Santa Casa, Hospital Bettina Ferro, UEPA, URES, entre outros, são atendidas por uma equipe multidisciplinar composta por Neuropediatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição e Serviço Social. Mensalmente são realizados cerca de 5.711 atendimentos, e anualmente 63.375 (Dados quantitativo ano 2019).