Professores da UFPA votam e greve começará no dia 6 de junho

Nesta segunda-feira (23), docentes da Universidade Federal do Pará (UFPA) se reuniram no Hall da Reitoria, na Cidade Universitária José da Silveira Netto, em Belém, para ratificar a greve da categoria que iniciará no dia 6 de junho. Além disso, definiram o Comando Local da Greve (CLG) e um calendário de debates com toda a comunidade acadêmica das diversas unidades. As informações foram repassadas pela Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará (ADUFPA).

Os docentes reivindicam recomposição salarial de 19,99%, revogação da Emenda Constitucional 95 e lutam contra a PEC 32. Uma atividade político-cultural está marcada para o dia 2 de junho, no complexo do Vadião, na universidade, onde serão convocados alunos e técnicos-administrativos para mobilizar a comunidade acadêmica “em torno das razões e objetivos da greve”. Outras reuniões estão agendadas entre os dias 26 de maio e primeiro de junho.

Servidores da UFPA em assembleia (Reprodução/ADUFPA)

A redação integrada de O Liberal solicitou nota da universidade e aguarda retorno.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)