Sespa abre vagas para UsiPaz de Parauapebas e Canaã dos Carajás

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou o edital de seleção de profissionais temporários para atuação nas unidades da Usina da Paz, nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás. As inscrições para o processo seletivo iniciam nesta terça e seguem até esta quarta, dia 25, pelo site da Sipros, sem cobrança de taxas.

As oportunidades são para cargos de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 4 mil. São seis vagas, distribuídas para a função de técnico em higiene dental, que exige o certificado de conclusão do ensino médio e curso técnico em higiene dental ou saúde bucal, e oferece remuneração de R$ 1.215,50, mais abono e auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. E também para o cargo de médico, que exige graduação no curso de medicina e oferece salário de R$ 2.053,54, acrescido de gratificação de escolaridade, mais auxílio-alimentação também no valor de R$ 1.000.

A seleção compreenderá três etapas: inscrição; análise documental e curricular; e entrevista. A documentação comprobatória deve ser anexada pelo candidato no momento da inscrição.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)