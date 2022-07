Professor de Belém se emociona ao ganhar homenagem de alunos no último dia de trabalho; vídeo

Um professor de Belém (PA) ganhou uma homenagem emocionante dos alunos, em uma escola particular da capital paraense, no último dia de trabalho antes de se despedir da instituição. Em um vídeo que viralizou, é possível o educador Mário Barata passando pelo corredor do colégio enquanto é aplaudido pelas crianças e outras professoras. A despedida ocorreu no último dia 30 de junho.

Assista ao vídeo:

Recebido com uma salva de palmas, Mário atravessa a escola. Visivelmente emocionado, o professor cumprimenta e abraça os “pequeninos” ao longo do caminho, recebendo muito afeto.

O educador trabalhou no colégio particular por 25 anos. De acordo com o post da escola, Mário chegou à instituição ainda jovem e tinha como papel realizar práticas educativas e de recreação com as crianças da época. Ele chegou a ensinar por muito tempo a banda escolar e organizou os jogos infantis.

Mesmo graduado em Bacharelado em Biologia, ele quis continuar trabalhando com os pequenos. Considerado um profissional “responsável e muito habilidoso”, o educador recebeu uma homenagem de despedida para mostrar o quanto marcou a vida dos estudantes e ex-alunos.

“Mário irá prosseguir sua caminhada em outro Estado, onde encontrou uma alma gêmea e o amor falou mais alto. Felicidades, professor! Sentiremos sua falta como “neto” e discípulo da Vó Bemvinda, com quem aprendeu que “Educando com Amor, ajudamos a construir um mundo melhor”. Tenha a certeza de que levará desta escola um pouquinho de cada um de nós, deixando aprendizados que ficarão para sempre no prosseguimento de nossa caminhada”, escreveu a direção do colégio na legenda da publicação.