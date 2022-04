Professor chora durante homenagem de centenas de alunos no último dia de aula; assista

Uma despedida emocionante marcou o último dia de aula do professor de filosofia Koldo Ansa, que se aposentou após 33 anos de serviço, sendo 29 deles no Instituto Alaitz de Barañain, em Navarra, Espanha. Centenas de alunos e funcionários da escola se reuniram nos corredores para aplaudir o educador, no seu último dia de trabalho. As informações são da Sic Notícias.

O vídeo que viralizou na internet mostra o docente visivelmente emocionado com a homenagem feita em sua despedida.

Em entrevista à Rádio Euskadi, Koldo Ansa declarou que, ao longo da sua carreira, criou uma relação de “respeito, confiança e afeto” com os seus alunos, sublinhando que nunca deixou o papel de professor.

Ele ainda deixou um conselho para os docentes: “Tenham muito presente que são pagos pela paciência, não pelo que sabem”.