Procura por serviços da 'Ação Justiça e Cidadania por Elas' é grande

Neste domingo (10), a ação Justiça e Cidadania por Elas, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, ocorreu na Praça da República, no bairro da Campina. Diversos órgãos estavam reunidos para prestar serviços à comunidade.

Dentre os serviços tinha: emissão de documento de identificação – RG; atendimento jurídico judicial ou extrajudicial; divulgação do reconhecimento voluntário de paternidade; encaminhamentos para rede socioassistencial; balcão de direitos da Defensoria Pública; atendimentos médicos e odontológicos; vacinação e testes rápidos; serviços de estética (corte de cabelo e design de sobrancelha); distribuição aos cadastrados de cestas básicas, enxovais e máquinas de costura; entre outros.

“Nós preparamos essa ação para divulgar tanto os trabalhos do Estado do Pará, quanto da Ouvidoria Judiciaria da Mulher e do Tribunal de Justiça, da expansão que ele está dando nesse serviço de valorização da dignidade feminina”, disse a Desembargadora Rosi Maria Gones de Farias, da Ouvidora da Mulher do TJPA.

“Isso tudo é feito pela necessidade, de divulgarmos os valores femininos e de acolher as mulheres que precisam”, acrescenta a Desembargadora.

O evento faz parte da programação da 26ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, campanha nacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher realizada pelo Judiciário brasileiro, alusivo ao Dia Internacional da Mulher.

O Poder Judiciário do Pará encabeça a ação, por meio da Ouvidoria da Mulher.

Ação Justiça e Cidadania por Elas é realizada na Praça da República (Fotos: Igor Mota) Rosi Maria Gones de Farias, Desembargadora Ane Falcão, dona de casa Vilma Araújo, coordenadora do Balcão de direitos da Defensoria Ane Falcão, dona de casa Ivaneide Gomes, domestica

Um dos serviços mais procurados foi da emissão de documentos, da Defensoria Pública do Pará. “A procura nesses mega eventos em relação à documentação, área social, médica, dentre outros, o grande carro chefe é a área documental de identidade, segunda via de certidão, para renovar esse documento, porque uma vez que ele emperra as contas bancárias, escolas programas de governo, também não andam. Então, a maior procura é na área de identidade, certidão de nascimento e atendimento jurídico”, disse Vilma Araújo, coordenadora do Balcão de direitos da Defensoria.

O público era intenso para esse serviço. Com atendimento rápido e eficaz, muitas pessoas aguardavam para atualizar seus documentos. Como foi o caso de Ane Falcão, que estava com a sua filha Yasmin, realizando esse serviço.

“Eu vim tirar uma identidade, eu não tinha. Graças a Deus conseguir. Eu já sabia desse evento e vim em busca desse serviço, vim só para tirar esse documento”, contou a dona de casa.

Outro ponto bastante movimentado era o de entrega de cestas básicas, realizado pela Fundação ParáPaz. Uma inscrição prévia foi realizada pelo órgão para que as cadastradas retirassem a entrega na Praça da República. Ao todo eram 800 cestas básicas.

“Sempre quando eu sei dessas ações participo. Acho maravilhoso, no meu caso foi muito importante porque me ajuda bastante, é sempre bem-vinda. Gostei mesmo”, disse Ivaneide Gomes, doméstica.