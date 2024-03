Mulheres assinantes do O Liberal visitam a redação no Dia Internacional da Mulher

Em prol da leitura, da boa informação e da representatividade feminina, mulheres assinantes do jornal O Liberal visitaram, nesta sexta-feira (8), as instalações do Grupo Liberal, no bairro do Marco. O encontro fez parte da edição especial do projeto "Café com Leitor", que recebeu o nome de "Café com Elas", em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

O evento foi composto apenas por assinantes mulheres, que foram recebidas pela jornalista Ana Peres e conduzidas para um bate-papo dentro da redação, ambiente onde é feito o jornal. Na oportunidade, elas puderam realizar críticas, sugerir conteúdos e matérias.

(Everaldo Nascimento/O Liberal) (Everaldo Nascimento/O Liberal)

As visitantes também conheceram a redação integrada, o parque gráfico e participaram do coffee break. Além disso, receberam uma programação especial com direito a homenagens e a apresentação de cover do Elvis Presley. Por fim, foram entregues brindes exclusivos: canecas personalizadas.

(Everaldo Nascimento/O Liberal) (Everaldo Nascimento/O Liberal)

"O Café com Leitor surgiu no ano passado. Todo mês a gente vem ampliando o número de convidados de ambos os gêneros e, para mim, é uma forma de estreitar o relacionamento", diz Sérgio Oliveira, gerente do Mercado Leitor.

Para Sérgio, o público feminino está cada vez mais ativo na busca pela informação. "Se a gente for estatisticamente ver o número de assinantes que temos em relação a gêneros, fica praticamente 50% para cada. As mulheres, mais do que nunca, estão buscando informação, já que elas estão conquistando um espaço maravilhoso no mercado de trabalho, elas devem e precisam estar informadas. E nada melhor do que um meio de comunicação como um jornal", afirma.

A importância da informação para uma diversidade de leitoras

Nazaré Texeira, 56 anos, é coordenadora do plantão da Uniodonto Belém. A odontóloga veio ao encontro para representar a assinatura da Uniodonto, cooperativa de assistência de saúde odontológica. "Nós todos da Uniodonto somos assinantes porque é de suma importância e os nossos pacientes gostam e pedem esse jornal disponível na nossa sala de espera. Isso faz toda a diferença para o tempo passar mais rápido e garantir informação, que é tudo", conta.

Conforme a odontóloga, o formato de jornal impresso proporciona uma experiência única ao leitor. "Ele é o único que aciona um sentido que se chama tato. O tato, o visual, até o olfativo é único. Então o conjunto todo e mais a informação fecha tranquilamente uma parceria fantástica", opina.

Maria de Nazaré, de 63 anos, é assinante do jornal há mais de 35 anos. Para ela, a busca por informação atravessa gerações. "O jornal é de muita utilidade dentro da minha casa, para mim e para toda a família", declara.

Segundo Rutiane Peixoto, 47 anos, que é coordenadora pedagógica na rede estadual municipal, estar informada é essencial para exercer sua profissão. "Eu sou assinante há mais de seis anos e o principal motivo é eu não estar desatualizada. Nas minhas duas profissõe,s eu tenho que estar atualizada e partilhar um pouco dessa informação junto das escolas que eu atuo", explica.

O caderno de Esporte é o preferido da coordenadora pedagógica. "Eu tenho três colunas e páginas que eu gosto mais. A primeira é o caderno Esporte, eu sou muito amante do esporte. A outra eu gosto da coluna do Repórter 70 e também do Em Poucas Linhas", diz.

De acordo com Rutiane, o jornal O Liberal é um aliado para que mulheres de todas as áreas ocupem cada vez mais espaços. "Todas as matérias caem como uma luva conforme a minha área de mulher, a minha área onde eu trabalho, voltado para a família. Eu sempre me sinto contemplada. Nós mulheres, desde um tempo para cá, viemos nos destacando e ocupando todos os espaços. O nosso lugar é onde a gente quiser. E eu ainda não acabei. Eu sou mestre em religião e educação e pretendo cursar o doutorado, tenho certeza que o jornal vai me ajudar nessa questão", completa.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidades)