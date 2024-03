Valorização da mulher no mercado de trabalho é tema de palestra no Grupo Liberal

Dando prosseguimento na comemoração do Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira (8), o Grupo Liberal seguiu sua programação especial “Semana da Mulher”, nesta quinta-feira (7), com a palestra "A valorização da mulher no mercado de trabalho". A agenda da programação segue até sexta-feira, na sede do Grupo, localizada no bairro do Marco, em Belém. A ação é uma atividade organizada pelo departamento de Recursos Humanos (RH), que tem o objetivo de valorizar o público feminino.

A programação começou na última terça-feira (05), com corte de cabelo, realizado em parceria com o Studio Edson Reis. Na manhã desta quinta-feira (07), ocorreu a palestra ministrada pela professora e antropóloga da Ufpa, doutora em Desenvolvimento Socioambiental, Denise Cardoso, no auditório da empresa. Ao final da palestra, houve sorteio de brindes para o público que compareceu.

Professora Denise Cardoso explica a importância do feminismo e da mulher na sociedade (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A palestrante Denise Cardoso destacou a importância do Grupo Liberal abrir seu espaço para propor a discussão acerca da luta das mulheres em prol do feminismo, principalmente na semana do Dia Internacional da Mulher.

“É importante vir aqui no Grupo Liberal, que é um referência em termos de sistema de comunicação no estado do Pará e até mesmo no Brasil. E devido a esse respeito, a sua importância, eu acho que é interessante saber que essa discussão com as pessoas que trabalham aqui, deve ser replicada também nas suas práticas, ou seja, não só na sua vida pessoal, mas também profissional. Ou seja, considerando que haverá uma preparação muito mais adequada para quem atua pelos meios de comunicação, para que a sociedade tenha um feedback em relação a temáticas tão relevantes como é o caso do Dia Internacional da Mulher, que é um dia que retrata a luta das mulheres em prol do feminismo, que é justamente a luta pela igualdade de gênero. É uma data, mas é algo que está referente a todo dia, a todos os momentos”, explicou a professora.

Importância do debate sobre feminismo

Quem aproveitou para participar da palestra foi Ivaneide Nagem, assistente contábil do Grupo Liberal, que destacou a importância de ser feito esse debate promovido pela empresa, como forma de engrandecer e agregar conhecimento acerca do Dia Internacional da Mulher. “Eu acredito ser muito importante momentos como este promovido pela empresa, pois isso traz mais conhecimentos para nós mulheres, e engrandece mais ainda esse dia", frisou.

A analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal, Catarina Oliveira, ressaltou a importância do setor promover eventos relacionados aos temas principais do mês de março, através de uma programação durante a semana inteira voltada par ao público feminino da empresa.

“Esse mês, temos essa importância da questão do Dia da Mulher e o Dia Internacional da Mulher, que a gente propôs uma semana inteira com atividades voltadas para as mulheres. Tivemos corte de cabelos já voltados para elas, hoje a gente teve essa maravilhosa palestra, para conscientizar, falar um pouco mais sobre essa questão do feminismo, a mulher na sociedade. Destaco também que a palestra contou com um auditório cheio, com todo mundo interagindo, acredito que gostando muito do tema e sendo muito bem receptivo, conseguindo conscientizar bastante as mulheres desse tema”, apontou Catarina.

A programação seguirá até sexta-feira (8), no Dia Internacional da Mulher, das 14h30 às 17h, com uma sessão de massoterapia e uma oficina de tranças

Serviço

08/03 (sexta-feira):

Massoterapia e tranças

Horário: 14h30 às 17h

Local: Auditório do Bloco B

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)