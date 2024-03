Pobreza menstrual: no Pará, 373 farmácias disponibilizam absorventes gratuitamente

O Programa Farmácia Popular, do governo federal, disponibiliza gratuitamente absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, denominada Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, visa combater as desigualdades ligadas à pobreza menstrual, que corresponde à falta de condições para realização da higiene menstrual de forma adequada.

No Pará, 373 farmácias estão credenciadas para distribuição em 85 municípios. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que são contempladas pelo programa pessoas entre 10 a 49 anos, que estejam matriculadas nas redes públicas de ensino estadual, municipal e federal, em todas as modalidades de ensino. A aquisição de absorventes higiênicos para menores de 16 anos deve ser feita por seu responsável legal.

É necessário também que essas pessoas pertençam a famílias que estejam inscritas no cadastro único para programa sociais, o CadÚnico. O programa contempla, ainda, pessoas em situação de rua ou de pobreza e ainda, mulheres que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas, cadastradas no Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo).

A pobreza menstrual ocorre devido à falta de itens de higiene básicos, como absorventes, a falta de acesso à infraestrutura e serviços de saneamento básico, além da falta de informações e conhecimento a respeito do tema. Ela atinge pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade, como pessoas que moram na rua e mulheres privadas de liberdade. Já entre as adolescentes, uma das consequências da pobreza menstrual é a evasão escolar - isso afeta diretamente a saúde mental e física de jovens que se encontram nessa condição.

Como se inscrever no programa

Para acessar o benefício, é necessário comprovar o direito a obter os absorventes pelo Programa Farmácia Popular. Para isso, a pessoa deve estar inscrita no CadÚnico e ter CPF. No caso das estudantes, elas devem ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. Para quem não está matriculada, a média de renda é de até R$ 218,00 por pessoa, considerado o limite para ter direito ao Programa Bolsa Família. Para as pessoas em situação de rua, não há limite de renda.

A emissão de autorização para retirada de absorventes é feita exclusivamente por meio do Meu SUS Digital. Para isso, basta acessar o site ou o aplicativo e acionar o Programa Dignidade Menstrual, clicando no campo “Emitir Autorização”. Esse documento deverá ser apresentado na unidade do Farmácia Popular em formato impresso ou digital, e terá validade de 180 dias. Com o CPF, a pessoa pode criar sua conta no aplicativo gov.br ou no endereço eletrônico.

Como retirar os absorventes gratuitos

De acordo com a Sesma, são disponibilizadas até 20 unidades de absorventes higiênicos por pessoa, por ciclo menstrual. Para retirar os absorventes nas Farmácias credenciadas, basta apresentar CPF, documento de identificação com foto e a autorização emitida pelo Ministério da Saúde no site ou aplicativo do Meu SUS Digital.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ressalta que o Programa Dignidade Menstrual é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. A Prefeitura de Belém é apoiadora da iniciativa que visa beneficiar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social extrema ou que possuem baixa renda.

Através do Programa, o Ministério da Saúde distribui gratuitamente absorventes higiênicos por meio das farmácias credenciadas ao programa Farmácia Popular.

O Programa Dignidade Menstrual Contempla pessoas de 10 a 49 anos, que estejam matriculadas nas redes públicas de ensino estadual, municipal e federal, em todas as modalidades de ensino; pertençam a famílias que estejam inscritas no cadastro único para programa sociais; estejam registradas no CadÚnico; pessoas em situação de rua e/ou em situação de pobreza e ainda, mulheres que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas, cadastradas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase.

A aquisição de absorventes higiênicos para menores de 16 anos deve ser feita por seu responsável legal. A Referência Técnica em Saúde da Mulher da Sesma, localizada na Avenida Governador José Malcher, 2821, está disponível para mais esclarecimentos.

Confira alguns dos endereços disponibilizados pelo Ministério da Saúde das farmácias participantes do programa em Belém:

