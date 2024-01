Saiba como ter acesso a absorventes gratuitos pelo SUS

Mais de 31 mil farmácias credenciadas em todo o Brasil estão aptas a distribuir absorventes gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade social. O benefício faz parte do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual do governo federal e visa acabar com as dificuldades trazidas pela pobreza menstrual.

Para retirar o item de higiene, é preciso emitir uma autorização no aplicativo Meu SUS Digital. Com o documento em mãos, impresso ou no celular, basta levar até à farmácia cadastrada com um documento com foto e CPF. Menores de 16 anos devem ter o benefício retirado por um responsável legal.

Quem não conseguir gerar o documento pelo app, pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou equipamentos da assistência social como os Centros de Referência em Assistência Social (Cras), Centros Pop ou equipes do Consultório na Rua para orientações.

Pessoas com idade entre 10 e 40 anos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal ,e que estejam em uma das seguintes situações: Estar em situação de vulnerabilidade social extrema (renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa); Ser estudante da rede pública de ensino e de baixa renda (meio salário mínimo); Estar em situação de rua.

Como retirar o absorvente gratuito:



- Apresentar a autorização emitida no aplicativo Meu SUS digital;



- Levar documento de identidade com foto e CPF.