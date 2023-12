Projeto voluntário combate pobreza menstrual de mulheres em Belém

Reduzir a pobreza menstrual das mulheres que mais precisam. Esse é o objetivo do projeto Mulheres Por Elas, realizado por 16 voluntárias que se dedicam no trabalho de doar itens de higiene e promover ações de cidadania para mulheres na região metropolitana de Belém.

VEJA MAIS

O projeto surgiu inicialmente em Curitiba, mas foi estendido para outras cidades e começou em Belém em 2019. Seu principal objetivo é alcançar mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, as quais muitas vezes não dispõe de materiais básicos de higiene, como um absorvente, sabonete ou desodorante.

Evelyn Cruz é diretora do projeto e coordena diversas ações realizadas pela região metropolitana. Segundo a jovem, o Mulheres Por Elas não se trata apenas da doação de absorventes, mas também sobre a conscientização das mulheres.

“O termo pobreza menstrual expressa não só a falta de itens de higiene básica, como também a falta de acesso à informação sobre saúde íntima. A gente explica, por exemplo, como a falta de água e saneamento vai estar atingindo diretamente a saúde da mulher, principalmente nas áreas de periferia”, conta Evelyn.

Mudança de vida

Além da divulgação de informações sobre saúde e das doações, o projeto também promove geração de emprego e renda por meio da realização de cursos e workshops. Essas atividades são classificadas por Evelyn como ações de comunidade e têm o intuito de levar serviços às mulheres que não tiveram oportunidade de ter uma profissão.

Uma das maiores ações do projeto foi realizada na comunidade de Paquetá, uma ilha que fica nas proximidades do distrito de Icoaraci, em Belém. Na ocasião, cerca de 200 mulheres foram beneficiadas com cursos profissionalizantes, que foram oferecidos em parceria com empresas.

“Através dos cursos damos oportunidade para que elas possam se aperfeiçoar em alguma área e consiga tirar dinheiro dali. Já formamos mulheres com cursos de pintura, produção de sabão e de biojoias, entre outros, e em cada ação procuramos levar um curso diferente”, explica a diretora do projeto.

Em algumas áreas, por questões de segurança, não é possível a realização destes projetos. E aí que entram as ações de rua, que se concentram no único objetivo de entregar os kits de higiene às mulheres. O kit consiste em: desodorante, xampu, calcinha nova e absorvente.

No próximo dia 22 de dezembro, o Mulheres por Elas realizará sua última programação de 2023, uma grande ação de cidadania que acontecerá no Centro Pop, em Belém.

No evento haverá palestras especiais sobre a saúde íntima da mulher, além de conversas sobre o uso correto de preservativo. Mais informações sobre os trabalhos do projeto podem ser obtidas na página do Instagram @mpebelem

Serviço:

Ação de Comunidade Mulheres por Elas

Local: Centro Pop, Avenida José Bonifácio, nº 704, bairro de Fátima

Horário: 8h

Data: 22 de dezembro