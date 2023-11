Seminário do Coren-PA aborda desafios na saúde da mulher na região Amazônica

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) promove a 2ª edição do Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher, nesta segunda-feira (27), com o tema "Atualidades e desafios no campo da Saúde da Mulher". O evento, que ocorrerá no auditório do Salão Karajás, no Hotel Princesa Louçã, em Belém, discute a saúde da mulher no contexto brasileiro.

O seminário abordará temas como o escalpelamento, a implementação e usabilidade de práticas integrativas na saúde da mulher, além da formação e pré-requisitos de residência na área. Profissionais e estudantes da área da saúde são esperados para participar do evento, sendo a entrada condicionada à doação de 2 Kg de alimentos não-perecíveis, que serão destinados a instituições carentes.

A presidente do Coren-PA, Danielle Cruz, destaca a importância do evento para difundir conhecimentos e promover debates cruciais sobre a assistência e ensino no campo da saúde da mulher. “Atenção integral à saúde da mulher é uma das principais políticas nacionais de saúde do país, pois somos a maioria da população segundo o IBGE. As mulheres vivem um acúmulo de papéis que afetam diretamente em sua qualidade de vida, e ainda muitos acometimentos de saúde e sociais são significativamente maiores em mulheres, como é o caso do escalpelamentos, infelizmente, muito comum nos rios da Amazônia”, destaca a presidente.

A programação do seminário inclui palestras, mesas redondas e momentos culturais, abordando desde a atualidade e desafios no campo da saúde da mulher no Brasil até questões específicas como o escalpelamento e a atuação da Enfermagem em práticas integrativas. O evento se inicia com o credenciamento às 8h e tem a inscrição simbólica de 2 Kg de alimentos não-perecíveis.

Serviço

- Evento: 2º Seminário de Enfermagem em Saúde da Mulher

- Local: Hotel Princesa Louçã (Salão Karajás)

- Data: 27/11/2023 (segunda-feira)

- Hora: 8h

- Inscrições: 2 Kg de alimentos não-perecíveis.