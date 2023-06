Curso capacita mulheres em Belém para atuarem como manicure

A vontade de transformar a realidade social e econômica de muitas paraenses motivou a dupla Fernanda Iwanaga e Carol Rodrigues a criarem um curso de qualificação de manicure voltado para mulheres a um preço acessível. Mas, engana-se quem pensa que as lições dadas pelas profissionais do ramo da beleza se restringem apenas ao trabalho. Fernanda e Carol têm buscado estender a mão e praticar a sororidade, ou seja, a união entre mulheres. Hoje, as duas nails designers conseguiram transformar mais de 150 vidas, e os frutos da boa ação são colhidos quase diariamente pelas educadoras.

Tudo começou há um ano quando Fernanda, com anos de profissão, se sentiu incomodada em precisar sair da cidade para se qualificar como manicure. Sentindo que o mercado precisava de mais mulheres capacitadas e de bom atendimento, decidiu dar o pontapé inicial: criar um curso voltado para manicures iniciantes ou que queriam se aperfeiçoar, mas não tinham condições financeiras. E o público alvo seriam mães solteiras.

Fernanda Iwanaga (à esquerda) e Carol Rodrigues (à direita) (Divulgação)

“Eu tenho três filhos e não recebo a ajuda de dois deles, todos com ausência paterna. Então, assim, eu sustento todos os três através da unha. Eu vi que passava por essa situação, coloquei para mim que esse seria o meu projeto de vida, eu teria que alcançar mais vidas para ajudar outras mulheres”, relembrou Fernanda sobre o propósito inicial do projeto.

Por experiência própria a empreendedora percebeu que a união da oportunidade de emprego a essas mulheres com uma boa qualificação poderia trazer um grande diferencial. “O intuito é fazer com que elas tenham uma nova visão de vida, do que elas têm em mãos para mudar as suas realidades”, acrescentou sobre incentivar o empoderamento feminino nas alunas.

Para Fernanda, desde sempre as manicures foram subjulgadas como “minorias”, ou mulheres que não queriam estudar e optam por uma vida mais fácil. Mas, ao contrário desses estereótipos, ela sempre enxergou a sua profissão com muita dignidade, e por isso, busca incentivar também outras jovens e mães.

“Quero que elas estudem, trabalhem em salões, tenham uma perspectiva de vida diferente. Eu sei que essas mulheres vão conseguir chegar até lá”, declarou sobre saber da capacidade de cada aluna.

O início

Fernanda foi a principal idealizadora dos cursos que começaram ainda em 2022. De acordo com ela, a ideia inicial era reunir as alunas em um espaço confortável e realizar um dia de aprendizados, com brindes, aulas práticas e, por fim, o recebimento de um certificado de conclusão.

“Assim que ela tivesse uma certificação para provar nos locais de trabalho, eu sabia que as portas iriam se abrir”, afirmou a idealizadora.

O curso ainda não é feito de forma gratuita, e as alunas que querem se inscrever precisam desembolsar uma taxa de R$ 70. Mas, Fernanda disse que buscou facilitar as formas de pagamento para que todas tivessem acesso a capacitação.

“Eu consigo hoje trazer marcas, estande de loja, trazer outras coisas que vem para beneficiar cada uma delas, mas elas ainda precisam dispor de um valor mínimo”, reiterou.

Oportunidades oferecidas

O próximo evento Fast Nails, que é denominado pela dupla Fernanda e Carol, irá ocorrer no dia 9 de julho. Segundo a idealizadora, em um dia às 150 alunas que são esperadas, aprenderão sobre técnicas de alongamento, como fazer unhas naturais, anatomia natural da unha e químicas de produtos. Todos esses tópicos são pensados para agregar no serviço da futura manicura.

Além de profissionais que querem se tornar nails designers, o curso também permite a entrega de mulheres que sabem trabalhar com manicure, mas gostariam de se “reciclar” profissionalmente. Mais do que aprender como modelar e fazer os alongamentos, Fernanda disse que se preocupa em fazer com que elas aprendam sobre gestão financeira, como precificar o serviço, mas abordam a espiritualidade, ou seja, como cada uma pode se “agarrar” a própria fé e superar obstáculos.

“A gente também oferece em um grupo do WhatsApp suporte onde elas podem começar a praticar o que viram no curso, e eu e as instrutoras, que são as convidadas a participar, ficamos responsáveis por tirar dúvida, examinando o trabalho até que elas se sintam capazes de ir para o mercado”, disse Fernanda.

Nesta próxima edição, as profissionais do ramo da beleza Thayane Alho, Pry Fernandes e Cristiani Fenske - convidada internacional - irão participar como mentoras das alunas.

Carol Rodrigues, uma das idealizadoras, afirmou que está com expectativas muito positivas para o evento, pois tudo tem sido preparado com muito carinho a nova leva de alunas.

“Me sinto completamente realizada ao ajudar milhares de mulheres da área, dando-as oportunidades de conhecerem profissionais incríveis do mercado e técnicas atualizadas”, afirmou sobre o momento ser um divisor de águas.

Vida transformada

Regiane Silva, de 24 anos, estava mexendo nas redes sociais em outubro do ano passado e encontrou o anúncio de uma das primeiras edições do curso. Na época, a jovem trabalhava apenas como pedicure e manicure, mas queria se profissionalizar mais e decidiu se inscrever.

“A Fernanda me deu essa oportunidade de ir ao curso, me cedeu a casa dela para eu ficar, porque não conhecia ninguém em Belém. Isso mudou a minha vida completamente, consegui arrumar mais clientes”, disse Regiane muito grata.

Na aula, a nova nail designs aprendeu novas técnicas e mais sobre esmaltação em gel. Com isso, Regiane passou a investir no próprio trabalho e hoje consegue tirar uma boa renda para ajudar a família. “Agora posso oferecer aos meus clientes um trabalho com qualidade e com menos tempo em mesa”, acrescentou.

Serviço

O evento vai ser realizado no dia 9 de julho em casa de recepção na Rua Cumbica, no bairro do Maracangalha, em Belém. As interessadas em participar podem entrar em contato pelo Instagram das organizadoras @fernandaiwanaga e @carolrodriguesnails_ , ou com qualquer uma das educadores que vão participar.

Os patrocinadores que tiverem interessados em apoiar o curso também podem entrar em contato com elas.