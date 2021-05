Campanha contra ‘Pobreza Menstrual’ tenta arrecadar absorventes íntimos para jovens

Você sabia que, no Brasil, cerca de 1 a cada 4 adolescentes já deixaram de ir à escola, no período menstrual, por não ter condições de comprar um absorvente? Infelizmente esta é uma realidade enfrentada por milhões de meninas e mulheres que estão em vulnerabilidade social ao redor do país, e se quer, do mundo.

A pobreza menstrual é uma questão séria e precisa ser discutida na sociedade. Ela diz respeito à falta de acessibilidade a itens básicos de higiene pessoal, como produtos menstruais, um banheiro decente e até água encanada. Desta forma, muitas mulheres precisam recorrer a soluções improvisadas como retalhos de pano e jornais por não conseguirem arcar com os custos financeiros.

Atenta à esta problemática social, uma faculdade de Belém lançou a campanha de arrecadação de absorventes denominada “#TodasProtegidas”. O público pode realizar as doações até a próxima segunda-feira (31), na Estácio Doca e no posto de arrecadação da ONG Pará Solidário, na Colmeia Park, no bairro do Umarizal.

"Ajudar a combater a 'pobreza menstrual' é uma questão de empatia, dignidade e saúde", afirma a professora e organizadora da campanha, Lorena Freire.

Caso não possa ir até uma das unidades fazer a doação, a pessoa poderá entrar em contato com a coordenadora dos cursos de Administração e Recursos Humanos, professora Lorena Freire.

SERVIÇO:

Locais para doação: Unidade Estácio Doca: Rua Municipalidade, 839, próximo à Doca.

ONG Pará Solidário: Colmeia Park, Av. Pedro Álvares Cabral, 307.

Informações: (91) 985410103 - Lorena Freire