Proclamação da República: veja o que abre e fecha no feriado desta quarta-feira (15)

Nesta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, estabelecimentos têm atendimentos alterados. Os serviços públicos não funcionarão, mas os privados têm atendimentos em horários especiais, apenas os bancos não terão atendimento presencial.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias no dia 15 de novembro. Nos dias 16 (quinta-feira), 17 (sexta-feira) os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais.

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia 15/11 poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado.

“Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Shoppings

Parque Shopping Belém para o feriado referente a Proclamação da República:

QUARTA-FEIRA (Proclamação da República) - 15/11/2023

Lojas: 11h às 21h.

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.

Outback: 11h30 às 22h30.

Coffee Lovers: 09h às 00h.

Academia: 08h às 18h.

Cinema: De acordo com a programação.

Boulevard Shopping Belém para o feriado referente a Proclamação da República:

QUARTA-FEIRA (Proclamação da República) - 15/11/2023

Lojas – 11h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer – 11h às 22h

Restaurantes – 11h às 00h

Cinema – De acordo com a programação.

Estação das Docas

A Estação das Docas, no bairro da Campina, estará aberta na próxima quarta-feira (15), de 10h às 23h.

Durante o feriado, a estação estará recebendo a 29ª edição da Feira Art & Chic Belém. Reunindo 120 expositores regionais dos mais variados segmentos em moda, beleza e artesanato, a Feira é uma ótima oportunidade para adiantar as compras de final de ano. A entrada é gratuita e, de 12h às 22h, o público poderá conhecer mais sobre o mercado autoral de Belém e apoiar a economia local.

Mangal das Garças

O Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha, estará aberto neste feriado (15) de 8h às 18h.

Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"

O Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, irá funcionar normalmente nesta quarta-feira, dia 15, de 6h às 17h.

Judiciário

O Tribunal de Justiça do Estado vai funcionar em regime de plantão e os interessado podem conferir o atendimento pelo site do TJPA. O Ministério Público do Estado ( MPPA) também funcionará em regime de plantão e os interessados podem conferir pelo site https://www.mppa.mp.br/consultas/escala-de-plantao.htm