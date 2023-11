Lula afirma que 2023 teve 'exageradamente muito feriado prolongado' e afetou o PIB

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil terá um aumento significativo no ano de 2024, atribuindo esse crescimento à peculiaridade de os feriados ocorrerem majoritariamente aos sábados no próximo ano. E fez um adendo sobre 2023: "Exageradamente, tivemos muitos feriados prolongados este ano. No ano seguinte, todos os feriados serão aos sábados, o que significa que o PIB terá um crescimento um pouco maior", afirmou o presidente na sexta-feira (10) durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto.

Durante o encontro, Lula falou da intenção de realizar uma nova reunião ministerial antes do Natal para debater os rumos do governo em 2023 e discutir os planos para 2024. Nesse contexto, solicitou aos ministros que evitassem agendar viagens antes de conhecerem a data do próximo encontro. "Após essa reunião, vocês [ministros] podem programar uma viagem, férias de 5 dias, 6 dias", acrescentou.

Após suas considerações, Lula passou a liderança da reunião ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que detalhou como o encontro seria conduzido. Ele explicou que o governo faria uma exposição sobre a execução orçamentária, abrangendo todos os ministérios da área social e cada ministério individualmente.

Em 2024, os feriados de Dia de Tiradentes, Independência do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida e de Finados caem aos finais de semana.