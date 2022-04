'Procissão do Senhor dos Passos' percorre as ruas da Cidade Velha, em Belém

Na noite desta quarta-feira (13), a 'Procissão do Senhor dos Passos' percorreu as ruas da Cidade Velha, no centro de Belém. A romaria retorna às ruas da capital após dois anos de pausa em função da pandemia da Covid-19.

VEJA MAIS

Por conta da chuva, a imagem estava coberta. O início do trajeto é na rua Doutor Assis, com passagens pela Almirante Tamandaré, na igreja da Santíssima Trindade, até chegar na Basílica Santuário.

No final do cortejo, a imagem será preparada para a 'Procissão do Encontro', na próxima sexta-feira (15) Santa.