Procissão de Corpus Christi marca devoção em Belém; confira imagens da celebração

Fiéis tomaram as ruas da, para participar da tradicional procissão de Corpus Christi com o Santíssimo Sacramento na manhã desta quinta-feira (30). A celebração, que é uma das mais importantes do calendário litúrgico católico, reúne milhares de devotos no trajeto que iniciou na Catedral da Sé , no centro Belém, por volta das 08h30, e segue o percurso até a Paróquia Santa Luzia, no bairro do Jurunas, onde foram montados tapetes de serragem em homenagem ao Corpo de Cristo