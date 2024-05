Procissão da Ascensão do Senhor reúne fiéis nas ruas do Icuí-Guajará, em Ananindeua

A chuva não assustou os romeiros fiéis do Icuí-Guajará, em Ananindeua, que saíram em caminhada pelas ruas do bairro durante a procissão da Ascensão do Senhor, na noite desta segunda-feira (13). O trajeto saiu da igreja Matriz e percorreu as ruas do Conjunto Uirapuru em direção à Capela de Nossa Senhora de Fátima.

A procissão celebrou o encerramento da Festividade da Paróquia Ascensão do Senhor, que nesse ano teve como tema "Venha nós o vosso reino (Mt 6:10)". Essa é a segunda vez que a população celebra a festividade já como paróquia, que é uma das mais novas da Arquidiocese de Belém.

Já a dona de casa Graça Machado, 60 anos, destaca que o momento é de celebrar a fé, mas sem esquecer da gratidão. “Hoje é um dia muito feliz. Mais do que pedir, hoje é dia de agradecer”, comenta.

A Festividade da Paróquia Ascensão do Senhor iniciou no dia 8 de maio, com celebração realizada pelo monsenhor Ronaldo Menezes, vigário geral da Arquidiocese de Belém, além de extensa programação durante cinco dias, que contou com noites de louvor e apresentações culturais.

Para encerrar o festejo católico, além da procissão e da Santa Missa, celebrada pelo pároco Leonardo Monteiro, os devotos puderam aproveitar a apresentação artística do DJ Márcio Lins, vendas de comidas típicas, sorteios e brinquedos para as crianças.

Segundo o padre Leonardo Monteiro, mesmo com a chuva o momento foi de muitas bênçãos e alegria para os paroquianos. “É uma chuva de graças que Nossa Senhora derrama em cada devoto que, mesmo com as adversidades climáticas, veio manifestar o seu amor. Afinal, quem ama, ama na chuva ou no sol; no seco ou molhado”, cita.

Ainda de acordo com o pároco, em apenas dois anos de criação, a paróquia já tem muito o que celebrar.

“Hoje a gente não encerra a festa na casa do filho, mas na casa da mãe. Terminando de uma forma bonita, com uma procissão luminosa e a santa missa. Essa é uma paróquia com oito comunidades e que tem crescido muito, que tem uma história bonita. E a gente vê a maturidade das pessoas aumentando e isso é muito bonito para o nosso louvor”, afirma.