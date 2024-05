Procissão das Velas inicia com fé e devoção

EDUCAÇÃO

Semana Nacional de Museus: Goeldi convida para minicursos e oficinas; saiba como participar

Além de minicursos, oficinas, mesa-redonda, mostra e troca de experiências, o Museu Goeldi terá entrada gratuita no Parque Zoobotânico, no centro de Belém, no dia 18. Confira a programação completa.