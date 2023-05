Procissão das Velas para Nossa Senhora de Fátima leva milhares de pessoas às ruas

Um dos cortejos católicos mais tradicionais da cidade de Belém, a Procissão das Velas em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, vai ocorrer na noite desta sexta-feira (12), pelas principais ruas do bairro de Fátima. A procissão começou ao fim da Missa Solene, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, no Santuário de Fátima. A novidade deste ano da romaria é o Terço dos Homens, que fará um cordão de isolamento do carro que levará a imagem da santa. Também não haverá queima de fogos. A igreja optou apenas por soltar três mil balões em homenagem à santa.

Os cristãos e devotos de Nossa Senhora de Fátima lotaram a igreja para acompanhar a missa. A imagem da santa católica chegou a ser conduzida dentro do santuário, aproximando a Mãe de Deus dos fiéis presentes. No sermão, dom Alberto Taveira Corrêa lembrou a quem estava na missa que todos possuem uma “mãe no céu” referindo-se à Maria. Depois, usando das palavras do Papa Francisco, o arcebispo identificou Maria como uma pastora, que costuma conduzir as ovelhas pelo melhor caminho.

“Ela pode caminhar à frente do rebanho; outras vezes ao lado, outras atrás, para estimular as ovelhas e elas não pararem. Em seguida, o sacerdote disse: 'Maria ensina a todos sobre escutar a palavra de Deus'. Ela foi uma mulher de escuta. Todas as pastorais, atividades da igreja, encontrem o seu fundamento na palavra de Deus. Não somos uma ONG. Somos igreja e igreja é um local de caminhar com Deus e Maria irá caminhar conosco”, afirmou dom Alberto, pedindo que ninguém tenha medo de confiar nos planos divinos.

Liliane Miranda, de 45 anos, acompanha a procissão luminosa pela primeira vez e revela que está com expectativas muito altas para viver esse momento tão emocionante para os católicos devotos da santa. Apesar de ser devota de Nossa Senhora de Nazaré, ela foi prestigiar o cortejo como forma de agradecimento por uma graça alcançada: a cura do câncer. “As emoções estão à flor da pele, é tudo muito recente, muito novo. Fiz exames recentemente e está tudo bem comigo. Eu só consegui graças a ela. Minha mãe veio comigo, porque esteve ao meu lado o tempo inteiro me dando forças, então, a emoção fica mais forte”, disse ela que estava acompanhada mãe, Maria de Lourdes, de 65 anos. Juntas, planejaram acompanhar o cortejo levando uma vela cada uma.

Durante a procissão, os devotos carregam velas acesas e cantam hinos religiosos em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. A celebração reúne pessoas de todas as idades em torno de um mesmo propósito: prestar homenagem à padroeira. Ela é conhecida por ter aparecido a três crianças em Fátima, Portugal, em 1917. Esse cortejo é considerado o terceiro maior da capital paraense e o segundo maior do mundo em homenagem à santa, onde costuma receber cerca de 300 mil fiéis, que vão às ruas para homenageá-la.

Ao longo do percurso, os católicos são levados a viver uma experiência profunda de espiritualidade e devoção. A procissão tem saída do Santuário de Fátima, depois passa pela Rua Antônio Barreto, em seguida, Av. Alcindo Cacela; Rua Domingo Marreiros; Tv. Castelo Branco; Av. Governador Magalhães Barata; Av. José Bonifácio; Av. Duque de Caxias; e retorna ao santuário.



Festividade

A Festividade de Nossa Senhora de Fátima começou no último dia 1º de maio e segue até o dia 14, apresentando o tema “Com Maria, caminhamos juntos na alegria o envangelho”. Todos os dias no estacionamento do Santuário está tendo venda de comidas típicas, jogos para crianças e apresentações musicais.