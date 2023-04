Nossa Senhora de Fátima é homenageada com festividade no mês de maio em Belém

Em maio, fiéis católicos celebram o Mês Mariano, um tempo dedicado à Nossa Senhora tendo algumas festas marcantes, como dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, que, em Belém, movimenta celebrações e procissões em diversas paróquias. O 1º de maio marca o início da festividade de Nossa Senhora de Fátima, momento de preparação para as Procissões Luminosas, que reúne cerca de 300 mil pessoas pelas ruas do bairro de Fátima e no Distrito de Icoaraci.

No bairro de Fátima, a paróquia que leva o mesmo nome da santa, realizará a tradicional Procissão Luminosa das Velas no dia 12 de maio, após a missa solene das 17h30, presidida pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. A festividade deste ano tem como tema “Com Maria caminhamos juntos na alegria do Evangelho” e ocorrerá de 1 a 14 de maio.

A abertura da festividade será na segunda-feira (1°) com missa, às 18h30, presidida pelo pároco, cônego Silvio Trindade. Após a missa haverá a carreata de abertura da festividade, que percorrerá ruas no bairro de Fátima e o tradicional arraial com vendas de comidas e atrações culturais.

A programação da festividade contará diariamente com Novena de Nossa Senhora de Fátima às 11h30 e 18h, missa às 12h e 18h30 celebrada por padres convidados e programação cultural. Haverá, ainda, a Ciclo Romaria (6), Carreata Grêmio Literário e Recreativo Português (7), Procissão dos Carros das Promessas (11), Carreata para paróquia de Fátima – Icoaraci (13) e procissão do Adeus (14).

Icoaraci

Já na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Icoaraci, a festividade tem como tema: “Maria, modelo de vocação” e será realizada de 1° a 14 de maio. O momento alto da festa será com a Procissão Luminosa no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, após a missa das 18h, presidida pelo padre Maurício Henrique.

A missa será na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças de onde sai a procissão com destino a Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Na chegada da procissão na Igreja de Fátima, o arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a missa de encerramento da festividade.

De 1º a 6 de maio será realizada a Semana Missionária nas Comunidades pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Segunda-feira, dia 01º será nas comunidades São Tarcísio e São Sebastião; terça-feira (2) Santíssima Trindade e São Jorge, quarta-feira (3) Renovados e São Benedito, quinta-feira (4) Santa Teresa e Fátima, sexta-feira (5) São José e Divina Misericórdia e sábado Nossa Senhora de Nazaré e Divino Espírito Santo.

As visitas terão como programação iniciando às 9h, com visita e benção às famílias, e segue ao longo do dia com unção para enfermos e idosos, almoço com as forças vivas da comunidade, confissões, orientação espiritual, novena e procissão. O encerramento será às 19h30 com missa e em seguida o Arraial Mariano na Comunidade do dia.

No domingo (7), a abertura oficial na Paróquia Nossa Senhora de Fátima contará com novena às 6h30 e às 18h30, missa às 7h, 9h e 19h, esta última presidida por Dom Paulo Andreoli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

De 8 a 12 de maio a festividade terá diariamente terço da alvorada às 6h30, confissão às 9h, Novena de Nossa Senhora de Fátima às 18h30, missa às 19h e Arraia com venda de comidas típicas e programação cultural a partir das 20h.