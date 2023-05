Missa e Carreata abrem Festividade de Nossa Senhora de Fátima nesta segunda-feira (1º)

A abertura da festividade de Nossa Senhora da Fátima ocorre na noite desta segunda-feira (1º), com uma missa solene celebrada no Santuário em homenagem à santa católica, no bairro de Fátima, em Belém. O momento religioso foi presidido pelo cônego Silvio Trindade. Após a missa, ocorre uma carreta de abertura da festividade, que percorrerá as principais ruas no bairro de Fátima.

A programação da festividade contará com novenas diárias de Nossa Senhora de Fátima às 11h30 e 18h, missa às 12h e 18h30, assim como também vendas de comidas, brinquedos à disposição das crianças e programação cultural. Um dos momentos mais aguardados é a Procissão Luminosa, que ocorrerá no dia 12 de maio, véspera do dia da santa.