Funcionários do Grupo Liberal recebem visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, nesta quarta (26)

A Imagem de Nossa Senhora de Fátima visitou, na tarde desta quarta-feira (26) a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco. Na ocasião, dirigentes e funcionários da empresa saudaram a santa e se reuniram no hall de entrada para a celebração da Santa Missa, celebrada pelo pároco de Fátima, padre Sílvio Trindade. Ao se pronunciar aos presentes, padre Sílvio destacou que o apelo de Nossa Senhora de Fátima à paz no mundo a partir da paz de cada pessoa continua atual, a partir da aparição da santa em 13 de maio de 1917, durante a I Guerra Mundial. Ass 30 paróquias marianas da Arquidiocese de Belém participarão da Festividade de Fátima, a começar na segunda-feira (1º) e que prosseguirá até o dia 14 de maio. No dia 12, será realizada a tradicional Procissão das Velas, logo após a missa das 17 horas.

Este ano, a Procissão das Velas terá um novo percurso. Sairá da Paróquia do Santuário de Nossa Senhora de Fátima pela rua Antônio Barreto, seguindo pela avenida Alcindo Cacela, rua Domingos Marreiros, travessa Castelo Branco, avenida Magalhães Barata, avenida José Bonifácio e avenida Duque de Caxias, até o retorno para a sede da paróquia.

Emoção

Às 16 horas, a Imagem de Nossa Senhora de Fátima chegou à sede do Grupo Liberal, conduzida pelo padre Sílvio Trindade, coordenadores da festividade e Guarda de Fátima. "É uma honra, um privilégio receber a Imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque ela é a Mãe do Senhor Jesus", declarou Liliane Medeiros, assistente comercial, que atua na empresa há 15 anos. Também foi emocionante para Luanda Barros, assessora da Presidência, participar da missa, conduzindo a Coroa de Nossa Senhora atá a Imagem ao lado do altar.

Imagem de Nossa Senhora de Fátima chega à sede do Grupo Liberal (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

O padre Sílvio Trindade destacou que a visita ao Grupo Liberal faz parte da peregrinação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima em algumas empresas, a fim de divulgar a festividade. "E ao mesmo tempo confirmar essa parceria de muitos anos já do Santuário de Fátima com o Grupo Liberal, para que nesses tempos de festividade possamos também rogar as bênçãos de Deus para todos os administradores, funcionários deste Grupo e transmitir para todos um tempo de graça, de saúde e de paz vindo da Mãe de Jesus, Nossa Senhora do Rosário de Fátima", acrescentou.

Na Redação

O tema da festividade deste ano é "Com Maria, caminhamos juntos na Alegria do Evangelho". Como salientou padre Sílvio Trinade, o grande evento e exemplo de Nossa Senhora de Fátima foi que em 13 de maio de 1917 houve a aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos na Cova de Iria, em Portugal.

Padre Sílvio Trindade: Nossa Senhora pede pela paz no mundo (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

"E a grande mensagem que Maria traz é a mensagem de paz; era um contexto de guerra e Nossa Senhora aparece pedindo a conversão, o cessar da guerra, para que nós pudéssemos viver a paz no mundo todo, e hoje novamente Nossa Senhora comunica e nos pede que possamos como cristãos viver a paz, ser elos e sinais da bênção de Deus e da paz que vem do Senhor Jesus Cristo", enfatizou o pároco de Fátima.

Jornalistas oram na Redação, durante a visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Ao final da visita, a Imagem de Nossa Senhora de Fátima foi recebida com aplausos na Redação de O Liberal, Jornal Amazônia e Porta oliberal.com e em outros setores da empresa.