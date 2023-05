Procissão das Velas para Nossa Senhora de Fátima será nesta sexta, em Belém

Na semana em que se comemora os 106 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e o aniversário de 56 anos de fundação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Belém, o santuário realiza nesta sexta-feira (12) a Procissão das Velas. A saída pelas vias do bairro de Fátima está prevista após a Missa Solene, por volta das 17h30, presidida pelo arcebispo Dom Alberto Taveira. A festividade deste ano, que começou dia 1º e segue até 14 de maio, apresenta o tema "Com Maria, caminhamos juntos na alegria o evangelho".

A novidade deste ano na procissão luminosa é o Terço dos Homens, que fará o cordão de isolamento do carro que levará a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Além disso, não haverá queima de fogos, onde a igreja optou por soltar três mil balões.

A procissão luminosa é considerada a terceira maior da capital paraense e a segunda maior do mundo em homenagem à santa, onde recebe cerca de 300 mil fiéis, que vão às ruas do entorno do Santuário, no bairro de Fátima e bairros vizinhos, homenageando com louvores e orações.

O percurso sai do Santuário de Fátima e segue pela rua Antônio Barreto, avenida Alcinedo Cacela, rua Domingos Marreiros e travessa Castelo Branco. Em seguida, entra nas avenidas Magalhães Barata, José Bonifácio, Duque de Caxias e termina no Santuário.

No sábado, às 12h, haverá também a missa Pontifical Solene, com a simbólica coroação da Imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Procissão em Icoaraci

No distrito de Icoaraci, em Belém, a festividade de Nossa Senhora de Fátima apresenta o tema “Maria, modelo de vocação”, também de 1° a 14 de maio. A Procissão Luminosa será realizada no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, após a missa das 18h, presidida pelo Maurício Henrique, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Praça Pio XII, 148 – Icoaraci), de onde sai a procissão com destino à Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Rua Oito de Maio, 49 - Campina).

Na chegada da procissão na Igreja de Fátima, o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá a missa de encerramento da festividade.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordeanador do núcleo de Atualidades